Показали, як виглядає нова світлова атракція у луцькому парку. ФОТО





Йдеться про



У Луцькраді анонсували, що до Дня міста в парку засяє світловий тунель. А радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у



"Нова атракція й фотозона нашого парку", - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку активно готуються до Дня міста. Зокрема, нові локації підготували у Центральному парку ім. Лесі Українки.Йдеться про світловий тунель та викладений бруківкою компас , який показує усі чотири сторони світу.У Луцькраді анонсували, що до Дня міста в парку засяє світловий тунель. А радник міського головина своїй сторінці у facebook опублікував світлини вечірнього тунелю."Нова атракція й фотозона нашого парку", - написав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію