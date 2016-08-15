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Показали, як виглядає нова світлова атракція у луцькому парку. ФОТО

Показали, як виглядає нова світлова атракція у луцькому парку. ФОТО
У Луцьку активно готуються до Дня міста. Зокрема, нові локації підготували у Центральному парку ім. Лесі Українки.

Йдеться про світловий тунель та викладений бруківкою компас, який показує усі чотири сторони світу.

У Луцькраді анонсували, що до Дня міста в парку засяє світловий тунель. А радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у facebook опублікував світлини вечірнього тунелю.

"Нова атракція й фотозона нашого парку", - написав він.

Показали, як виглядає нова світлова атракція у луцькому парку. ФОТО
Показали, як виглядає нова світлова атракція у луцькому парку. ФОТО

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Теги: парк, День міста, світловий тунель
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