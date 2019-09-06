Задушив еластичним бинтом: рецидивіст вбив жінку на кладовищі
Сьогодні, 01:18
У Драбові Черкаської області чоловік задушив жінку на кладовищі.
Жінка пішла на кладовище прибирати і не повернулася додому. Наступного ранку мати пішла її шукати і виявила тільки взуття - пишуть Факти.
Прибулі на місце поліцейські знайшли труп жінки на старій могилі.
Пізніше було встановлено, що чоловік більше години бив свою жертву, а потім задушив еластичним бинтом. Він роздягнув жінку, сховав закривавлений одяг і поклав її на стару могилу, присипавши землею і травою.
27-річний підозрюваний був затриманий через кілька годин. Ним виявився раніше судимий за крадіжки місцевий житель, який був знайомий зі своєю жертвою з дитинства.
За словами сусідки, чоловік жив на кладовищі і крав.
Після вбивства чоловік зняв з жертви прикраси, з якими його і зловили. Йому загрожує довічне ув’язнення
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Жінка пішла на кладовище прибирати і не повернулася додому. Наступного ранку мати пішла її шукати і виявила тільки взуття - пишуть Факти.
Прибулі на місце поліцейські знайшли труп жінки на старій могилі.
Пізніше було встановлено, що чоловік більше години бив свою жертву, а потім задушив еластичним бинтом. Він роздягнув жінку, сховав закривавлений одяг і поклав її на стару могилу, присипавши землею і травою.
27-річний підозрюваний був затриманий через кілька годин. Ним виявився раніше судимий за крадіжки місцевий житель, який був знайомий зі своєю жертвою з дитинства.
За словами сусідки, чоловік жив на кладовищі і крав.
Після вбивства чоловік зняв з жертви прикраси, з якими його і зловили. Йому загрожує довічне ув’язнення
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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