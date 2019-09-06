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Задушив еластичним бинтом: рецидивіст вбив жінку на кладовищі

Задушив еластичним бинтом: рецидивіст вбив жінку на кладовищі
У Драбові Черкаської області чоловік задушив жінку на кладовищі.

Жінка пішла на кладовище прибирати і не повернулася додому. Наступного ранку мати пішла її шукати і виявила тільки взуття - пишуть Факти.

Прибулі на місце поліцейські знайшли труп жінки на старій могилі.

Пізніше було встановлено, що чоловік більше години бив свою жертву, а потім задушив еластичним бинтом. Він роздягнув жінку, сховав закривавлений одяг і поклав її на стару могилу, присипавши землею і травою.

27-річний підозрюваний був затриманий через кілька годин. Ним виявився раніше судимий за крадіжки місцевий житель, який був знайомий зі своєю жертвою з дитинства.

За словами сусідки, чоловік жив на кладовищі і крав.

Після вбивства чоловік зняв з жертви прикраси, з якими його і зловили. Йому загрожує довічне ув’язнення

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Теги: вбивство, рецидивіст, кладовище, поліція
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