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Біля «Ягодина» немає належних санітарних умов для далекобійників. ВІДЕО

Біля «Ягодина» немає належних санітарних умов для далекобійників. ВІДЕО
На відсутність сміттєвих баків і туалетів неподалік міжнародного пункту пропуску «Ягодин» нарікають далекобійники.

Про це кореспондентам Суспільного розповів водій Валерій Маньчик. Каже, що узбіччя дороги Київ – Ковель - Ягодин комунальники прибирають. Там, де на оформлення чекають вантажівки, брудно.

Олена Зілінська та Тетяна Кузьмич - працівниці комунального господарства Рівненської об»єднаної територіальної громади. Від початку серпня жінки прибирають територію, прилеглу до міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Їм допомагають Віктор Ушарук і Дмитро Корошетецький.

Четверо комунальників поблизу пункту пропуску працюють у робочі дні. Дмитро Корошетецький розповідає: відходи на узбіччя викидають ті, хто виїжджає за кордон. Дехто з них не звертає уваги на таблички з проханням не смітити. На зауваження реагують по - різному.

Людмила Солом’янюк, працює неподалік пункту пропуску: «Я вже працюю на границі 19 років. Порівнюємо, яка зараз ситуація і смітники скрізь є. Дуже добре».

Вантажний проїзд до митного терміналу. Він йде паралельно трасі Київ - Ковель - Ягодин. Тут на оформлення документів для виїзду з України очікують водії великовантажних автомобілів. У черзі інколи доводиться чекати по кілька діб, розповідає Юрій Золотих. Чоловік показує сміття на узбіччі.

Ділянкою автошляху біля українсько-польського кордону опікується Служба автомобільних доріг в області. Зі слів заступника її керівника Юрія Ришкевича, трасу прибирають згідно з угодою, укладеною з Рівненською ОТГ. Документ підписали на початку серпня. На роботи виділили майже 200 тисяч гривень.

Вантажний проїзд наразі не прибирають. Голова Рівненської ОТГ Володимир Крижук ситуацію коментувати відмовився. Юрій Ришкевич каже, що збирати сміття заважають водії вантажівок.



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Теги: сміття, Ягодин, далекобійники, відходи
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