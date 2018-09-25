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Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО

Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО
Буревій пронісся Харковом. Негода вирувала напередодні ввечері лише 15 хвилин, але встигла наробити багато шкоди.

Про це інформують Факти.

Сильний вітер повалив 13 дерев, стовбури потрощили 3 автомобілі. Пошкоджені також рекламні щити й паркани.

Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідків стихії.


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Теги: Харків, буревій, дерева, погода, комунальники, автомобілі, збитки, негода
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