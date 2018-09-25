Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО





Про це інформують



Сильний вітер повалив 13 дерев, стовбури потрощили 3 автомобілі. Пошкоджені також рекламні щити й паркани.



Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідків стихії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Буревій пронісся Харковом. Негода вирувала напередодні ввечері лише 15 хвилин, але встигла наробити багато шкоди.Про це інформують Факти Сильний вітер повалив 13 дерев, стовбури потрощили 3 автомобілі. Пошкоджені також рекламні щити й паркани.Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідків стихії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію