Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО
Сьогодні, 03:36
Буревій пронісся Харковом. Негода вирувала напередодні ввечері лише 15 хвилин, але встигла наробити багато шкоди.
Про це інформують Факти.
Сильний вітер повалив 13 дерев, стовбури потрощили 3 автомобілі. Пошкоджені також рекламні щити й паркани.
Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідків стихії.
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Про це інформують Факти.
Сильний вітер повалив 13 дерев, стовбури потрощили 3 автомобілі. Пошкоджені також рекламні щити й паркани.
Комунальники одразу взялися ліквідовувати наслідків стихії.
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