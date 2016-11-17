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У Рівному з озера вийняли мертвого чоловіка

У Рівному з озера вийняли мертвого чоловіка
У Рівному з озера, що в Гідропарку, рятувальники витягнули потопельника.

Повідомляє РівнеВечірнє.

Труп виявили поблизу ринку Дикого. Особу та обставини смерті з’ясовує поліція.

У Рівному з озера вийняли мертвого чоловіка

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Теги: Рівне, озеро, парк, труп, потопельник
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