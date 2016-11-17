У Рівному з озера вийняли мертвого чоловіка





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Труп виявили поблизу ринку Дикого. Особу та обставини смерті з’ясовує поліція.





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