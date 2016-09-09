Приватна освіта VS державна школа: яку краще обирати вчителям, дітям та батькам





Про це говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі, – пише



Зі слів засновниці приватного закладу дошкільної освіти Валентини Галущак, значною мірою умови роботи вчителя залежать від керівника. Вчителюється добре там, де є керівник, який розуміє потреби учнів, вчителів, який створює умови для того, щоб працювалося легко і було бажання виконувати свою роботу.



Однією з переваг роботи в приватній школі є те, що педагоги отримують щонайменше вдвічі більшу заробітну плату.



«Окрім того, приватні школи можуть виробити свою систему мотивації – сучасну систему мотивації, де є певні бонуси, заохочення, які не завжди вимірюються винятково фінансами», – додала Валентина Галущак.



Думку про важливість керівника і колективу навчального закладу поділяє і депутатка Луцької міської ради Алла Надточій. Вона переконана, що вчителюється краще там, дє є повага, де немає булінгу щодо учителів, де налагоджені позитивні стосунки між керівництвом, батьками, учнями.



Проте не менш значущим є і фінансова складова – як у забезпеченні закладу усім необхідним для навчального процесу, так і в оплаті праці педагогів. Як зізналася депутатка, вона свого часу залишила роботу в школі саме через неналежну зарплату.



«Не залишилася в педагогіці, бо держава не любить педагогів... Рівень зарплати має бути значно вищий», – зазначила вона.

Сьогодні зарплати педагогів поступово піднімаються, проте держава не виконує своїх повних зобов'язань, тому що навіть на зарплати не дає всі субвенції, які мають бути.



«Через те тут треба починати з фінансування, з держави. І тоді будуть успішні і державні школи», – додала депутатка.



Натомість голова правління ГО «Ініціативи «Вільний простір» Наталія Дятловська розповіла, що коли вони хотіли відкрити перший альтернативний еспериментальний клас, то, попри пристойну зарплату, не зуміли знайти вчителя, який би ризикнув прийти в приватний заклад. На співбесідах вони говорили, що їх влаштовує зарплата в школі.



«Вони (вчителі, – ред.) готові піти зі школи, якщо зарплатня буде 20 тисяч за неповний день, до обіду», – зауважила вона.

Тож питання щодо того, де зручніше, вважає Наталія Дятловська, спірне, адже все залежить від того, як людина вже призвичаїлася.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якість та умови вчителювання залежать, передусім, від керівника навчального закладу, не залежно від того, чи це державна, чи приватна школа.Про це говорили в ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» на 12 каналі, – пише «Конкурент» Зі слів засновниці приватного закладу дошкільної освіти, значною мірою умови роботи вчителя залежать від керівника. Вчителюється добре там, де є керівник, який розуміє потреби учнів, вчителів, який створює умови для того, щоб працювалося легко і було бажання виконувати свою роботу.Однією з переваг роботи в приватній школі є те, що педагоги отримують щонайменше вдвічі більшу заробітну плату.«Окрім того, приватні школи можуть виробити свою систему мотивації – сучасну систему мотивації, де є певні бонуси, заохочення, які не завжди вимірюються винятково фінансами», – додала Валентина Галущак.Думку про важливість керівника і колективу навчального закладу поділяє і депутатка Луцької міської ради. Вона переконана, що вчителюється краще там, дє є повага, де немає булінгу щодо учителів, де налагоджені позитивні стосунки між керівництвом, батьками, учнями.Проте не менш значущим є і фінансова складова – як у забезпеченні закладу усім необхідним для навчального процесу, так і в оплаті праці педагогів. Як зізналася депутатка, вона свого часу залишила роботу в школі саме через неналежну зарплату.«Не залишилася в педагогіці, бо держава не любить педагогів... Рівень зарплати має бути значно вищий», – зазначила вона.Сьогодні зарплати педагогів поступово піднімаються, проте держава не виконує своїх повних зобов'язань, тому що навіть на зарплати не дає всі субвенції, які мають бути.«Через те тут треба починати з фінансування, з держави. І тоді будуть успішні і державні школи», – додала депутатка.Натомість голова правління ГО «Ініціативи «Вільний простір»розповіла, що коли вони хотіли відкрити перший альтернативний еспериментальний клас, то, попри пристойну зарплату, не зуміли знайти вчителя, який би ризикнув прийти в приватний заклад. На співбесідах вони говорили, що їх влаштовує зарплата в школі.«Вони (вчителі, – ред.) готові піти зі школи, якщо зарплатня буде 20 тисяч за неповний день, до обіду», – зауважила вона.Тож питання щодо того, де зручніше, вважає Наталія Дятловська, спірне, адже все залежить від того, як людина вже призвичаїлася.

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