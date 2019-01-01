Курс валют у Луцьку на 7 вересня





Євро при купівлі становить - 27.453, продажу - 27.986.



Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.392.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.110, продаж - 6.543.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.961, а продаж - 25.311.Євро при купівлі становить - 27.453, продажу - 27.986.Курс російського рубля: купівля - 0.334, продаж - 0.392.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.110, продаж - 6.543.

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