Показати любов до міста: лучан закликали долучитися до флешмобу у соцмережах. ВІДЕО





Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер записав відеозвернення до лучан, в якому привітав їх зі святом та закликав взяти участь у креативному флешмобі – показати, як кожен святкує День міста, – повідомляє



«Друзі, усім привіт! Сьогодні Луцьк святкує свій день народження – 934 роки нашому славетному місту. І усі ми, лучани, тому що ми і є Луцьк, ми його наповнюємо, святкуємо День нашого міста. Хтось вип'є келих вина в «Курені» чи в «Короні Вітовта», хтось вип'є чарочку горілочки в «Кораблику» чи в «Майдані». Хтось до ранку буде танцювати в «Mojo» чи у «Версалі», а хтось по-сімейному відсвяткує вдома день народження свого міста. Усі і кожен будуть святкувати день Луцька, день народження Луцька.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 вересня, у Луцьку відзначають День міста.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»записав відеозвернення до лучан, в якому привітав їх зі святом та закликав взяти участь у креативному флешмобі – показати, як кожен святкує День міста, – повідомляє «Конкурент» «Друзі, усім привіт! Сьогодні Луцьк святкує свій день народження – 934 роки нашому славетному місту. І усі ми, лучани, тому що ми і є Луцьк, ми його наповнюємо, святкуємо День нашого міста. Хтось вип'є келих вина в «Курені» чи в «Короні Вітовта», хтось вип'є чарочку горілочки в «Кораблику» чи в «Майдані». Хтось до ранку буде танцювати в «Mojo» чи у «Версалі», а хтось по-сімейному відсвяткує вдома день народження свого міста. Усі і кожен будуть святкувати день Луцька, день народження Луцька.

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