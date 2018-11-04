Показати любов до міста: лучан закликали долучитися до флешмобу у соцмережах. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Сьогодні, 7 вересня, у Луцьку відзначають День міста.
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер записав відеозвернення до лучан, в якому привітав їх зі святом та закликав взяти участь у креативному флешмобі – показати, як кожен святкує День міста, – повідомляє «Конкурент».
«Друзі, усім привіт! Сьогодні Луцьк святкує свій день народження – 934 роки нашому славетному місту. І усі ми, лучани, тому що ми і є Луцьк, ми його наповнюємо, святкуємо День нашого міста. Хтось вип'є келих вина в «Курені» чи в «Короні Вітовта», хтось вип'є чарочку горілочки в «Кораблику» чи в «Майдані». Хтось до ранку буде танцювати в «Mojo» чи у «Версалі», а хтось по-сімейному відсвяткує вдома день народження свого міста. Усі і кожен будуть святкувати день Луцька, день народження Луцька.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грандіозне свято для лучан на День міста. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ.
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Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер записав відеозвернення до лучан, в якому привітав їх зі святом та закликав взяти участь у креативному флешмобі – показати, як кожен святкує День міста, – повідомляє «Конкурент».
«Друзі, усім привіт! Сьогодні Луцьк святкує свій день народження – 934 роки нашому славетному місту. І усі ми, лучани, тому що ми і є Луцьк, ми його наповнюємо, святкуємо День нашого міста. Хтось вип'є келих вина в «Курені» чи в «Короні Вітовта», хтось вип'є чарочку горілочки в «Кораблику» чи в «Майдані». Хтось до ранку буде танцювати в «Mojo» чи у «Версалі», а хтось по-сімейному відсвяткує вдома день народження свого міста. Усі і кожен будуть святкувати день Луцька, день народження Луцька.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Грандіозне свято для лучан на День міста. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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