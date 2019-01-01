Довгоочікувана зустріч: до України повернулись 35 полонених з Росії. ВІДЕО

Олега Сенцова та інших утримуваних росіянами українців.



Натомість в межах обміну до Російської Федерації передали 35 людей – громадян як Росії, так й Україні – підозрюваних або засуджених за терористичну діяльність та злочини проти української державності, передає



Відомо, що вдень з російського аеропорту «Внуково» і українського «Борисполя» вилетіли літаки з ув'язненими для обміну між Росією і Україною.



До Києва прибули Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух, Павло Гриб, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Едем Бекіров, Євген та Артур Панови, Микола Карп’юк, Олексій Сазонович, а також 24 моряки та працівник СБУ, захоплені в листопаді 2019-го в Керченській протоці. Це Юрій Будзило, В’ячеслав Зінченко,Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Андрій Артеменко, Володимир Терещенко, Євген Семидоцький, Віктор Безпальченко, Андрій Шевченко,Володимир Варимез, Михайло Власюк,Богдан Головаш, Сергій Чуліба,Олег Мельничук, Богдан Небилиця, Владислав Костішин,Сергій Попов,Юрій Без'язичний, Роман Мокряк, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Андрій Драч, Володимир Лісовий та Денис Гриценко.



До аеропорту «Бориспіль» вони прилетіли урядовим літаком. Їх зустріли рідні, зокрема, серед рідних були мати і брат Євгена Панова Віра та Ігор Котелянці, дочка Олега Сенцова Аліна, мати Станіслава Клиха Тамара Клих, мати Олександра Кольченка Лариса, іноформують «Крим Реалії». Також полонених зустрічали представники української влади, зокрема, президент Володимир Зеленський.



Водночас з цього аеропорту до Москви вирушив російський літак з 35 людьми, яких Україна видала РФ в межах обміну. Серед них були як громадяни РФ, так й України. Це, зокрема, підозрюваний у держраді працівник російського медіа-холдингу «РИА Новости» Кирило Вишинський, засуджені за держраду колишні військові ВМСУ Максим Одинцов та Олександр Баранов, засуджений за шпигунство колишній перекладач прем’єр-міністра України Станіслав Єжов та російські найманці.



Також Росії віддали найманця, свідка у справі про збиття літака МН17 Володимира Цемаха.



Повний список тих, хто полетів до РФ, оприлюднила «Українська правда». Це Олексій Седіков, Віктор Агєєв, Олександр Баранов, Аслан Басханов, Олена Бобова, Андрій Васильковський, Володимир Галічий, Сергій Гнатьєв, Станіслав Єжов, Аркадій Жидких, Ігор Клімаковський, Ольга Коваліс, Сергій Коверник, Дмитро Кореновський, Андрій Костенко, Олексій Лазаренко, Сергій Лазарев, Юрій Ломако, Петро Мельничук, Євген Мефьодов, Максим Одинцов, Юлія Просолова, Олександр Ракушин, Антоніна Радіонова, Олександр Саттаров, Тарас Сінічак, Олександр Тарасенко, Андрій Третьяков, Віктор Федоров, Денис Хитров, Павло Черних та Володимир Цемах.



Адвокат кількох громадян РФ Валентин Рибін написав у Facebook, що літак з росіянами відлетів без Руслана Гаджиєва, який раніше був у списках на обмін.



Нагадаємо, про плани Росії і України провести обмін утримуваними особами стало відомо в серпні. ЗМІ почали писати про це після того, як п’ятерьох українців, які отримали тюремні терміни в Росії, перевели з колоній в московський СІЗО «Лефортово». 29 серпня російські ЗМІ повідомили, що українського політв’язня Олега Сенцова етапували з сибірської колонії до Москви. Перед тим такий крок Росія зробила і щодо інших українців, яких готували на обмін.Москва і Київ офіційно підтвердили переговори з приводу обміну, але не уточнювали, наскільки вдало вони йдуть.



У ніч проти 30 серпня працівниця Верховної Ради Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що «обмін завершився» і українці летять додому. Її допис поширив новопризначений генпрокурор України Руслан Рябошапка. Це викликало бурхливу реакцію серед українців. Водночас Служба безпеки України та джерела російської агенції «Інтерфакс» назвали появу такої інформації передчасною.



Фактично великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся.



Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). Проте формула згодом змінилась – 35 на 35. Серед 35 людей, котрих мали передати до РФ, лише третина були громадянами на РФ, решта – особи з українським громадянством, підозрювані або засуджені за злочини проти української державності, за терористичну діяльність та інше.



Напередодні адвокат росіян, які перебувають в Україні, Валентин Рибін заявив, що президент України Володимир Зеленський помилував кількох осіб з обмінного списку. Зокрема, йшлося про 12 громадян РФ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До України з Росії 7 вересня повернули захоплених в Керченській протоці українських моряків, режисерата інших утримуваних росіянами українців.Натомість в межах обміну до Російської Федерації передали 35 людей – громадян як Росії, так й Україні – підозрюваних або засуджених за терористичну діяльність та злочини проти української державності, передає Zaxid.net Відомо, що вдень з російського аеропорту «Внуково» і українського «Борисполя» вилетіли літаки з ув'язненими для обміну між Росією і Україною.До Києва прибулиДо аеропорту «Бориспіль» вони прилетіли урядовим літаком. Їх зустріли рідні, зокрема, серед рідних були мати і брат Євгена Пановата, дочка Олега Сенцова, мати Станіслава Клиха, мати Олександра Кольченкаіноформують «Крим Реалії». Також полонених зустрічали представники української влади, зокрема, президентВодночас з цього аеропорту до Москви вирушив російський літак з 35 людьми, яких Україна видала РФ в межах обміну. Серед них були як громадяни РФ, так й України. Це, зокрема, підозрюваний у держраді працівник російського медіа-холдингу «РИА Новости»засуджені за держраду колишні військові ВМСУта, засуджений за шпигунство колишній перекладач прем’єр-міністра Українита російські найманці.Також Росії віддали найманця, свідка у справі про збиття літака МН17 Володимира Цемаха.Повний список тих, хто полетів до РФ, оприлюднила «Українська правда». Це Олексій Седіков, Віктор Агєєв, Олександр Баранов, Аслан Басханов, Олена Бобова, Андрій Васильковський, Володимир Галічий, Сергій Гнатьєв, Станіслав Єжов, Аркадій Жидких, Ігор Клімаковський, Ольга Коваліс, Сергій Коверник, Дмитро Кореновський, Андрій Костенко, Олексій Лазаренко, Сергій Лазарев, Юрій Ломако, Петро Мельничук, Євген Мефьодов, Максим Одинцов, Юлія Просолова, Олександр Ракушин, Антоніна Радіонова, Олександр Саттаров, Тарас Сінічак, Олександр Тарасенко, Андрій Третьяков, Віктор Федоров, Денис Хитров, Павло Черних та Володимир Цемах.Адвокат кількох громадян РФнаписав у Facebook, що літак з росіянами відлетів без, який раніше був у списках на обмін.Нагадаємо, про плани Росії і України провести обмін утримуваними особами стало відомо в серпні. ЗМІ почали писати про це після того, як п’ятерьох українців, які отримали тюремні терміни в Росії, перевели з колоній в московський СІЗО «Лефортово». 29 серпня російські ЗМІ повідомили, що українського політв’язня Олега Сенцова етапували з сибірської колонії до Москви. Перед тим такий крок Росія зробила і щодо інших українців, яких готували на обмін.Москва і Київ офіційно підтвердили переговори з приводу обміну, але не уточнювали, наскільки вдало вони йдуть.У ніч проти 30 серпня працівниця Верховної Радиу Facebook повідомила, що «обмін завершився» і українці летять додому. Її допис поширив новопризначений генпрокурор України. Це викликало бурхливу реакцію серед українців. Водночас Служба безпеки України та джерела російської агенції «Інтерфакс» назвали появу такої інформації передчасною.Фактично великий обмін утримуваними особами між Україною та Росією, про високу ймовірність якого повідомляли засоби інформації, наприкінці серпня не відбувся.Останніми тижнями засоби інформації повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін «33 на 33» (Росія зараховує до цієї формули і захоплених у Чорному морі українських моряків, яких має звільнити за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права). Проте формула згодом змінилась – 35 на 35. Серед 35 людей, котрих мали передати до РФ, лише третина були громадянами на РФ, решта – особи з українським громадянством, підозрювані або засуджені за злочини проти української державності, за терористичну діяльність та інше.Напередодні адвокат росіян, які перебувають в Україні,заявив, що президент України Володимир Зеленський помилував кількох осіб з обмінного списку. Зокрема, йшлося про 12 громадян РФ.

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