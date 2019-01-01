«До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону

Олег Сенцов в аеропорту "Борисполя".



Сенцов кілька хвилин не давав коментарів, оскільки заспокоював доньку, яка плакала в його обіймах, передає



Він висловив сподівання, що незабаром до України повернуться інші бранці. "Навіть на останньому звільненому полоненому наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Перемога буде за нами. У нас нема іншого вибору", - сказав він.



За словами звільненого, він дуже радий повернутися додому на рідну землю. За це він також висловив подяку: "Хочеться сказати велике дякую тим людям, які допомагали нам і нашим родинам усі ці роки, боролися за наше звільнення і домоглися його".



Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ у форматі "35 на 35". Літак з українськими бранцями приземлився у столичному аеропорту "Бориспіль", де на нього чекали рідні та близькі, журналісти і президент України Володимир Зеленський. Серед українців, які повернулися додому – Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Микола Карпюк, українські моряки, захоплені росіянами у Керченській протоці та інші.



Натомість літак з росіянами був направлений до московського аеропорту "Внуково". Серед осіб, яких в рамках обміну направили до Москви, були серед інших колишній зентіник "ДНР" Володимир Цемах та звинувачений у держзраді керівник "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До перемоги ще дуже довго, сказав журналістам звільнений бранець режисерв аеропорту "Борисполя".Сенцов кілька хвилин не давав коментарів, оскільки заспокоював доньку, яка плакала в його обіймах, передає ТСН Він висловив сподівання, що незабаром до України повернуться інші бранці. "Навіть на останньому звільненому полоненому наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Перемога буде за нами. У нас нема іншого вибору", - сказав він.За словами звільненого, він дуже радий повернутися додому на рідну землю. За це він також висловив подяку: "Хочеться сказати велике дякую тим людям, які допомагали нам і нашим родинам усі ці роки, боролися за наше звільнення і домоглися його".Нагадаємо, 7 вересняміж Україною та РФ у форматі "35 на 35". Літак з українськими бранцями приземлився у столичному аеропорту "Бориспіль", де на нього чекали рідні та близькі, журналісти і президент України. Серед українців, які повернулися додому – Олег Сенцов,, українські моряки, захоплені росіянами у Керченській протоці та інші.Натомість літак з росіянами був направлений до московського аеропорту "Внуково". Серед осіб, яких в рамках обміну направили до Москви, були серед інших колишній зентіник "ДНР"та звинувачений у держзраді керівник "РИА Новости Україна"

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