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«До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону

«До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону
До перемоги ще дуже довго, сказав журналістам звільнений бранець режисер Олег Сенцов в аеропорту "Борисполя". 

Сенцов кілька хвилин не давав коментарів, оскільки заспокоював доньку, яка плакала в його обіймах, передає ТСН.

Він висловив сподівання, що незабаром до України повернуться інші бранці. "Навіть на останньому звільненому полоненому наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко. Ворог сильний і здаватися не збирається. Перемога буде за нами. У нас нема іншого вибору", - сказав він.

За словами звільненого, він дуже радий повернутися додому на рідну землю. За це він також висловив подяку: "Хочеться сказати велике дякую тим людям, які допомагали нам і нашим родинам усі ці роки, боролися за наше звільнення і домоглися його".

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ у форматі "35 на 35". Літак з українськими бранцями приземлився у столичному аеропорту "Бориспіль", де на нього чекали рідні та близькі, журналісти і президент України Володимир Зеленський. Серед українців, які повернулися додому – Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Микола Карпюк, українські моряки, захоплені росіянами у Керченській протоці та інші.

Натомість літак з росіянами був направлений до московського аеропорту "Внуково". Серед осіб, яких в рамках обміну направили до Москви, були серед інших колишній зентіник "ДНР" Володимир Цемах та звинувачений у держзраді керівник "РИА Новости Україна"  Кирило Вишинський.

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Теги: Олег Сенцов, полон, звільнення, Україна, війна
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