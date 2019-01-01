Будівельна компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. ВІДЕО*





Ролик опублікували 7 вересня на сторінці компанії у Facebook, пише "



«Це - Луцьк! Це твоє місто! Воно стишено прокидається над замком Любарта, багатоповерхівками ніжиться під променями вранішнього сонця, позіхає туманами над заплавою річки Стир. Воно живе. Дихає. Часом бунтує. Воно не відпускає. Змушує пробачати його. Дарує щастя. Нове життя. Та спокій. З днем народження тебе, Луцьк!» — йдеться в дописі.



«Ми збудуємо для тебе найкращі будинки та цілі мікрорайони!» — додають будівельники.



Також на своїх сторінці у Facebook вітання опублікував директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



«Друзі Луцьк мож рідне місто і я його дуже люблю.А разом з вами ми його змінюємо на краще. Всіх з Днем Міста», — лаконічно висловився він та додав відео з «Супернової».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Будівельній компанії « Інвестор » створили відео світанку на житловому комплексі « Супернова », яким привітали жителів Луцька з Днем міста.Ролик опублікували 7 вересня на сторінці компанії у Facebook, пише " Район.Луцьк ".«Це - Луцьк! Це твоє місто! Воно стишено прокидається над замком Любарта, багатоповерхівками ніжиться під променями вранішнього сонця, позіхає туманами над заплавою річки Стир. Воно живе. Дихає. Часом бунтує. Воно не відпускає. Змушує пробачати його. Дарує щастя. Нове життя. Та спокій. З днем народження тебе, Луцьк!» — йдеться в дописі.«Ми збудуємо для тебе найкращі будинки та цілі мікрорайони!» — додають будівельники.Також на своїх сторінці у Facebook вітання опублікував директор компанії «Інвестор»«Друзі Луцьк мож рідне місто і я його дуже люблю.А разом з вами ми його змінюємо на краще. Всіх з Днем Міста», — лаконічно висловився він та додав відео з «Супернової».

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