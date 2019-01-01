вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будівельна компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. ВІДЕО*

Будівельна компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. ВІДЕО*
У Будівельній компанії «Інвестор» створили відео світанку на житловому комплексі «Супернова», яким привітали жителів Луцька з Днем міста.

Ролик опублікували 7 вересня на сторінці компанії у Facebook, пише "Район.Луцьк".

«Це - Луцьк! Це твоє місто! Воно стишено прокидається над замком Любарта, багатоповерхівками ніжиться під променями вранішнього сонця, позіхає туманами над заплавою річки Стир. Воно живе. Дихає. Часом бунтує. Воно не відпускає. Змушує пробачати його. Дарує щастя. Нове життя. Та спокій. З днем народження тебе, Луцьк!» — йдеться в дописі.

«Ми збудуємо для тебе найкращі будинки та цілі мікрорайони!» — додають будівельники.

Також на своїх сторінці у Facebook вітання опублікував директор компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.

«Друзі Луцьк мож рідне місто і я його дуже люблю.А разом з вами ми його змінюємо на краще. Всіх з Днем Міста», — лаконічно висловився він та додав відео з «Супернової».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, Луцьк, привітання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Будівельна компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:20
Завтра, 8 вересня, перекриють центр Луцька
Сьогодні, 16:53
«До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону
Сьогодні, 16:16
До Дня міста вручили відзнаки «Почесний громадянин міста Луцька». ФОТО
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
«Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку «Незалежність захищається щодня», – Тарас Шкітер про святкування у Луцьку
24 серпень, 15:17
«Світлодіти»: у Луцьку бізнес і поліція вчать дітей безпеці на дорозі. ФОТО* «Світлодіти»: у Луцьку бізнес і поліція вчать дітей безпеці на дорозі. ФОТО*
14 червень, 11:56
Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька
28 травень, 19:17
За якісним результатом клієнти самі стають в чергу, – керівник «Інвестора» про успіх продажу житла* За якісним результатом клієнти самі стають в чергу, – керівник «Інвестора» про успіх продажу житла*
24 травень, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку — нові можливості з підготовки до ЗНО*
06 вересень, 16:00
 1
У Луцьку відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
Будівельна компанія «Інвестор» оригінально привітала Луцьк з Днем міста. ВІДЕО*
Сьогодні, 17:20
 0
Завтра, 8 вересня, перекриють центр Луцька
Сьогодні, 16:53
 0
«До перемоги ще дуже далеко»: перші слова Сенцова на рідній землі після звільнення з полону
Сьогодні, 16:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿