Журналістка з Луцька змагається за премію імені В’ячеслава Чорновола





Про це повідомляє пресслужба



Серед претендентів на премію – журналістка з Луцька Олена Собець з роботою, присвяченою болючій темі - окупації Криму та долям кримських татар, які стали вимушеними переселенцями і нині живуть на Волині (“Есе про Крим”, телеканал “Нова Волинь”).



“Всього надійшло 15 творів. Це публікації в регіональних друкованих ЗМІ Одеської, Херсонської, Чернігівської, Кіровоградської, Львівської областей, телерадіопрограми, що вийшли в ефір у Дніпропетровській, Волинській областях, а також публіцистичні книги, надруковані в Києві, Вінниці, Івано-Франківську, та публікації в інтернет-виданнях”, - ідеться в повідомленні.



Як зазначається, за премію змагатимуться журналісти, письменники, науковці, що у своїх творах висвітлюють та осмислюють події далекої давнини та сучасної історії України. Наприклад, телевізійна робота Олени Каліновської “Революційний Дніпро” (телеканал “Дніпро TV”, м. Дніпро) присвячена дослідженню історії міста і участі дніпрян у революційних подіях 1905-го та 1917-го років, Помаранчевій революції та Революції гідності. Прозаїки Вадим Вітковський та Микола Рябий у книзі “Вінниця – столиця Української Народної Республіки” пишуть про події Української революції, під час якої Вінниця тричі ставала столицею УНР.



У циклі публікацій в “Новій газеті” (м. Кропивницький) Інна Данильченко оприлюднює спогади старожилів про Голодомор, розкуркулення, колективізацію. Через життєві історії пересічних українців віддзеркалюється історія Кіровоградщини та всієї України.



Також серед претендентів на премію – авторський колектив публіцистичного фільму “Вірю. Чекаю. Молюся” (студія “12 кадр”, м. Дніпро), у якому зібрано свідчення учасників російсько-української війни, колишніх військовополонених, їхніх рідних, сімей загиблих та зниклих безвісти бійців, психологів, волонтерів.



Премія імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджується, починаючи з 2014 року, за твори, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національній свідомості та самобутності. Премія присуджується до дня народження В’ячеслава Чорновола – 24 грудня у розмірі 20 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державний комітет телебачення і радіомовлення України оприлюднив список творів, що надійшли на здобуття премії імені В’ячеслава Чорновола за кращу роботу в галузі журналістики у 2019 році.Про це повідомляє пресслужба комітету , передає " Укрінформ ".Серед претендентів на премію – журналістка з Луцьказ роботою, присвяченою болючій темі - окупації Криму та долям кримських татар, які стали вимушеними переселенцями і нині живуть на Волині (“Есе про Крим”, телеканал “Нова Волинь”).“Всього надійшло 15 творів. Це публікації в регіональних друкованих ЗМІ Одеської, Херсонської, Чернігівської, Кіровоградської, Львівської областей, телерадіопрограми, що вийшли в ефір у Дніпропетровській, Волинській областях, а також публіцистичні книги, надруковані в Києві, Вінниці, Івано-Франківську, та публікації в інтернет-виданнях”, - ідеться в повідомленні.Як зазначається, за премію змагатимуться журналісти, письменники, науковці, що у своїх творах висвітлюють та осмислюють події далекої давнини та сучасної історії України. Наприклад, телевізійна робота“Революційний Дніпро” (телеканал “Дніпро TV”, м. Дніпро) присвячена дослідженню історії міста і участі дніпрян у революційних подіях 1905-го та 1917-го років, Помаранчевій революції та Революції гідності. Прозаїкитау книзі “Вінниця – столиця Української Народної Республіки” пишуть про події Української революції, під час якої Вінниця тричі ставала столицею УНР.У циклі публікацій в “Новій газеті” (м. Кропивницький)оприлюднює спогади старожилів про Голодомор, розкуркулення, колективізацію. Через життєві історії пересічних українців віддзеркалюється історія Кіровоградщини та всієї України.Також серед претендентів на премію – авторський колектив публіцистичного фільму “Вірю. Чекаю. Молюся” (студія “12 кадр”, м. Дніпро), у якому зібрано свідчення учасників російсько-української війни, колишніх військовополонених, їхніх рідних, сімей загиблих та зниклих безвісти бійців, психологів, волонтерів.Премія імені В’ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики присуджується, починаючи з 2014 року, за твори, що сприяють утвердженню історичної пам’яті народу, його національній свідомості та самобутності. Премія присуджується до дня народження В’ячеслава Чорновола – 24 грудня у розмірі 20 тисяч гривень.

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