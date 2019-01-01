У Луцьку відкривають школу для підготовки до ЗНО*

– Ми готуємо до ЗНО. До нас ходять ті, хто збирається здавати екзамени в наступному році, це не лише старшокласники. Хоча наші викладачі вже мають багато матеріалів з досвіду попередніх років, щороку вони оновлюються, адже змінюється програма МОН та вимоги, і ми за цим прискіпливо слідкуємо. Всі новини, що стосуються майбутніх абітурієнтів, ми одразу повідомляємо нашим учням. Ми впевнені, що вони мають всю актуальну та необхідну інформацію для підготовки до вступу, а також будь-яку можливу допомогу від нас.– По-перше, під час занять в невеликих групах зберігається індивідуальний підхід до учня, але при цьому відсутні деякі мінуси. Наприклад, заняття проходять в затишному офісі, а не вдома в учня чи викладача. Також перевагою є спілкування з однолітками. Ми постійно бачимо як учні, які не знали один одного до наших курсів, стають друзями, спілкуються після занять, підтримують один одного. Деякі групи навіть дружать з викладачами. Наприклад, минулого року одна група з англійської та їхня викладачка ходили разом на пікнік після закінчення навчального року.– В Києві наші викладачі - переважно студенти. В Луцьку ж складається колектив з професійних викладачів. Насправді, нам не принципово скільки у вчителя років досвіду, головне - щоб це була хороша людина. До нас звертаються багато людей, які чудово знають предмет, але далеко не кожен горить бажанням викладати. Важливо, щоб вчитель любив спілкуватися з молоддю і вмів надихати.– Насправді, до 10 людей. В такій групі учень почувається вагомою частиною колективу. Але в наших групах максимум п'ять людей. Ми бачимо, що багато учнів та їхніх батьків все ще вважають репетиторство за найкращий спосіб підготовки до екзаменів і їм важко сприйняти ідею навчання в групах взагалі, хоча це дуже ефективна практика.– Насправді, заняття онлайн можуть бути досить ефективні. Наприклад, краще займатися онлайн з супер вчителем з іншого міста, ніж з гіршим вчителем, який поряд. Але, перевірено особисто, коли учень навчається в скайпі, сидячи вдома, в нього дуже багато факторів, які відволікають. Коли ти вдома мусиш сісти за стіл і приділити півтори години навчанню, це може бути важче, ніж піти на заняття в інше місце. Насправді, сама дорога вже налаштовує тебе на інший лад. Саме тому ми працюємо над тим, щоб найкращі викладачі були доступні поруч.– Я вважаю, що обов'язковість екзамену з математики або історії для всіх - це лишнє. А от те, що всі повинні здати екзамен з української мови - цілком логічно, адже це державна мова, якою ми всі користуємось щодня, на відміну від знань з інших предметів. Звісно, нам хотілося б, щоб всі знали і математику, і історію, і мову та літературу, були всебічно освіченими, але правда в тому, що це неможливо. Тому раціонально, щоб учні обов'язково знали лише те, що їм дійсно знадобиться і до чого лежить душа.– По-перше, наші учні - це вже не діти. Вони та їхні батьки ставлять собі реальні цілі і готові на них працювати. Це факт, що всі не можуть бути однаково розумними або однаково добре знати всі обов'язкові для ЗНО предмети. Але наша відповідальність, незалежно від того, який в учня початковий рівень знань з предмету, створити найкращі умови для комфортного навчання. Відповідальність викладача - надати всі необхідні матеріали, навчити працювати з ними та бути хорошим наставником. Відповідальність учня - все це прийняти і докласти всіх зусиль для свого успіху. Відповідальність батьків - підтримати.В нас були учні з різними початковими знаннями і різними результатами, але в усіх них був великий прогрес і всі поступили в омріяний університет. Можливо, хтось хоче, щоб школа гарантувала йому не менше 190 балів на екзамені, але єдине, що ми можемо гарантувати - це те, що вкладемо в учня максимум. Щоб зерно проросло, потрібен родючий ґрунт.Розмовляла