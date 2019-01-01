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У Луцьку відкривають школу для підготовки до ЗНО*

У Луцьку відкривають школу для підготовки до ЗНО*
Разом з новим навчальним роком починається підготовка до найважливішого тестування для майбутніх абітурієнтів. Ми провели бліц-інтерв'ю з засновником освітніх курсів Yellow Hill Олегом Радіоновим. Цього року Yellow Hill, що спеціалізуються на підготовці до ЗНО, відкривають школу у Луцьку.

Для кого ваша школа? Хто ваші учні?

– Ми готуємо до ЗНО. До нас ходять ті, хто збирається здавати екзамени в наступному році, це не лише старшокласники. Хоча наші викладачі вже мають багато матеріалів з досвіду попередніх років, щороку вони оновлюються, адже змінюється програма МОН та вимоги, і ми за цим прискіпливо слідкуємо. Всі новини, що стосуються майбутніх абітурієнтів, ми одразу повідомляємо нашим учням. Ми впевнені, що вони мають всю актуальну та необхідну інформацію для підготовки до вступу, а також будь-яку можливу допомогу від нас.

Ви проводите заняття у групах. Чим групові заняття кращі за індивідуальні?

– По-перше, під час занять в невеликих групах зберігається індивідуальний підхід до учня, але при цьому відсутні деякі мінуси. Наприклад, заняття проходять в затишному офісі, а не вдома в учня чи викладача. Також перевагою є спілкування з однолітками. Ми постійно бачимо як учні, які не знали один одного до наших курсів, стають друзями, спілкуються після занять, підтримують один одного. Деякі групи навіть дружать з викладачами. Наприклад, минулого року одна група з англійської та їхня викладачка ходили разом на пікнік після закінчення навчального року.

Хто у вас викладає?

– В Києві наші викладачі - переважно студенти. В Луцьку ж складається колектив з професійних викладачів. Насправді, нам не принципово скільки у вчителя років досвіду, головне - щоб це була хороша людина. До нас звертаються багато людей, які чудово знають предмет, але далеко не кожен горить бажанням викладати. Важливо, щоб вчитель любив спілкуватися з молоддю і вмів надихати.

Ви кажете, що в невеликих групах зберігається індивідуальний підхід. Яка кількість учнів в групі - оптимальна?

– Насправді, до 10 людей. В такій групі учень почувається вагомою частиною колективу. Але в наших групах максимум п'ять людей. Ми бачимо, що багато учнів та їхніх батьків все ще вважають репетиторство за найкращий спосіб підготовки до екзаменів і їм важко сприйняти ідею навчання в групах взагалі, хоча це дуже ефективна практика.

Чим заняття в школі ефективніші ніж заняття онлайн?

– Насправді, заняття онлайн можуть бути досить ефективні. Наприклад, краще займатися онлайн з супер вчителем з іншого міста, ніж з гіршим вчителем, який поряд. Але, перевірено особисто, коли учень навчається в скайпі, сидячи вдома, в нього дуже багато факторів, які відволікають. Коли ти вдома мусиш сісти за стіл і приділити півтори години навчанню, це може бути важче, ніж піти на заняття в інше місце. Насправді, сама дорога вже налаштовує тебе на інший лад. Саме тому ми працюємо над тим, щоб найкращі викладачі були доступні поруч.

Чи потрібні на ЗНО обов'язкові для всіх предмети?

– Я вважаю, що обов'язковість екзамену з математики або історії для всіх - це лишнє. А от те, що всі повинні здати екзамен з української мови - цілком логічно, адже це державна мова, якою ми всі користуємось щодня, на відміну від знань з інших предметів. Звісно, нам хотілося б, щоб всі знали і математику, і історію, і мову та літературу, були всебічно освіченими, але правда в тому, що це неможливо. Тому раціонально, щоб учні обов'язково знали лише те, що їм дійсно знадобиться і до чого лежить душа.

На кому лежить відповідальність за результат учня? Що, як бажаного результату не досягнуто?

– По-перше, наші учні - це вже не діти. Вони та їхні батьки ставлять собі реальні цілі і готові на них працювати. Це факт, що всі не можуть бути однаково розумними або однаково добре знати всі обов'язкові для ЗНО предмети. Але наша відповідальність, незалежно від того, який в учня початковий рівень знань з предмету, створити найкращі умови для комфортного навчання. Відповідальність викладача - надати всі необхідні матеріали, навчити працювати з ними та бути хорошим наставником. Відповідальність учня - все це прийняти і докласти всіх зусиль для свого успіху. Відповідальність батьків - підтримати.

В нас були учні з різними початковими знаннями і різними результатами, але в усіх них був великий прогрес і всі поступили в омріяний університет. Можливо, хтось хоче, щоб школа гарантувала йому не менше 190 балів на екзамені, але єдине, що ми можемо гарантувати - це те, що вкладемо в учня максимум. Щоб зерно проросло, потрібен родючий ґрунт.

Розмовляла Тетяна ВІЛЬКО

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Теги: підготовка до ЗНО
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