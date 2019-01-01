У Луцьку відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Сьогодні, 7 вересня, відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (40+), присвячений Дню міста Луцька.
Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Змагання відбувалися на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро" (вул. Ярощука, 30а).
Представники Луцької міської ради Андрій Булковський, Наталія Назарук та голова федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський привітали всіх присутніх з Днем міста Луцька й побажали процвітання рідному місту та гарної гри й перемоги командам-учасницям.
Із захоплюючим номером з художньої гімнастики перед присутніми виступили вихованки КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" під керівництвом тренера-викладача Наталії Данелюк. Юні україночки гостинно зустріли гостей короваями.
Результати ігор:
«Ветеран-Лучеськ» - 1:0 - «Колос»
«Адамс» - 0:1 - АФК «Володимир»
«Колос» - 0:2 - АФК «Володимир»
«Ветеран-Лучеськ» - 0:1 «Адамс»
«Адамс Брест» - 6:0 - «Колос»
АФК «Володимир» - 0:2 - «Ветеран-Лучеськ».
За підсумками турніру місця розподілилися так:
І місце - "Ветеран-Лучеськ" (м.Луцьк)
ІІ місце - "Адамс" (м.Брест, Білорусь)
ІІІ місце - АФК «Володимир» (м. Володимир Волинський)
ІV місце - "Колос" (м.Ківерці).
Також були відзначені учасники змагань в номінаціях:
"Кращий воротар" - Юрій Ковальчук ("Ветеран-Лучеськ);
"Кращий бомбардир" - Володимир Долгов (АФК "Володимир");
"Кращий нападник" - Вадим Самчук ("Адамс");
Найкращий захисник" - Ігор Маруха ("Колос").
"Лицарі ветеранського футболу:
"Адамс" - Валерій Прямков;
"Ветеран-Лучеськ" - Олександр Нікітін;
"Колос" - Олександр Черкашин;
АФК "Володимир" - Сергій Чавлюк".
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик та голова федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський нагородили переможця та номінантів турніру кубками, медалями та подарунками.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.
Змагання відбувалися на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро" (вул. Ярощука, 30а).
Представники Луцької міської ради Андрій Булковський, Наталія Назарук та голова федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський привітали всіх присутніх з Днем міста Луцька й побажали процвітання рідному місту та гарної гри й перемоги командам-учасницям.
Із захоплюючим номером з художньої гімнастики перед присутніми виступили вихованки КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" під керівництвом тренера-викладача Наталії Данелюк. Юні україночки гостинно зустріли гостей короваями.
Результати ігор:
«Ветеран-Лучеськ» - 1:0 - «Колос»
«Адамс» - 0:1 - АФК «Володимир»
«Колос» - 0:2 - АФК «Володимир»
«Ветеран-Лучеськ» - 0:1 «Адамс»
«Адамс Брест» - 6:0 - «Колос»
АФК «Володимир» - 0:2 - «Ветеран-Лучеськ».
За підсумками турніру місця розподілилися так:
І місце - "Ветеран-Лучеськ" (м.Луцьк)
ІІ місце - "Адамс" (м.Брест, Білорусь)
ІІІ місце - АФК «Володимир» (м. Володимир Волинський)
ІV місце - "Колос" (м.Ківерці).
Також були відзначені учасники змагань в номінаціях:
"Кращий воротар" - Юрій Ковальчук ("Ветеран-Лучеськ);
"Кращий бомбардир" - Володимир Долгов (АФК "Володимир");
"Кращий нападник" - Вадим Самчук ("Адамс");
Найкращий захисник" - Ігор Маруха ("Колос").
"Лицарі ветеранського футболу:
"Адамс" - Валерій Прямков;
"Ветеран-Лучеськ" - Олександр Нікітін;
"Колос" - Олександр Черкашин;
АФК "Володимир" - Сергій Чавлюк".
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик та голова федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський нагородили переможця та номінантів турніру кубками, медалями та подарунками.
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