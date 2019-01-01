У Луцьку відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів. ФОТО

Сьогодні, 7 вересня, відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів (40+), присвячений Дню міста Луцька.Про це повідомляють на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.Змагання відбувалися на стадіоні СНУ ім. Лесі Українки "Спортивне ядро" (вул. Ярощука, 30а).Представники Луцької міської радита голова федерації футболу міста Луцькапривітали всіх присутніх з Днем міста Луцька й побажали процвітання рідному місту та гарної гри й перемоги командам-учасницям.Із захоплюючим номером з художньої гімнастики перед присутніми виступили вихованки КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" під керівництвом тренера-викладача. Юні україночки гостинно зустріли гостей короваями.Результати ігор:«Ветеран-Лучеськ» - 1:0 - «Колос»«Адамс» - 0:1 - АФК «Володимир»«Колос» - 0:2 - АФК «Володимир»«Ветеран-Лучеськ» - 0:1 «Адамс»«Адамс Брест» - 6:0 - «Колос»АФК «Володимир» - 0:2 - «Ветеран-Лучеськ».За підсумками турніру місця розподілилися так:І місце - "Ветеран-Лучеськ" (м.Луцьк)ІІ місце - "Адамс" (м.Брест, Білорусь)ІІІ місце - АФК «Володимир» (м. Володимир Волинський)ІV місце - "Колос" (м.Ківерці).Також були відзначені учасники змагань в номінаціях:"Кращий воротар" -("Ветеран-Лучеськ);"Кращий бомбардир" -(АФК "Володимир");"Кращий нападник" -("Адамс");Найкращий захисник" -("Колос")."Лицарі ветеранського футболу:"Адамс" -"Ветеран-Лучеськ" -"Колос" -АФК "Володимир" -".Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської радита голова федерації футболу міста Луцька Василь Кохановський нагородили переможця та номінантів турніру кубками, медалями та подарунками.