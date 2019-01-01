Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
Сьогодні, 18:53
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС у незаконному перевезенні товарів приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, поблизу пункту пропуску митного поста "Ягодин" правоохоронці затримали автомобіль, у якому громадянин намагався провезти на територію України товар без сплати митних платежів.
Під час санкціонованого обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно;
встановлюються службові особи ДФС, причетні до незаконного перевезення товару без належного митного оформлення;
проводяться невідкладні слідчі дії.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Волинської області, оперативний супровід – працівники Управління служби безпеки у Волинській області та працівники оперативно-розшукового відділу Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
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Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, поблизу пункту пропуску митного поста "Ягодин" правоохоронці затримали автомобіль, у якому громадянин намагався провезти на територію України товар без сплати митних платежів.
Під час санкціонованого обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.
Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно;
встановлюються службові особи ДФС, причетні до незаконного перевезення товару без належного митного оформлення;
проводяться невідкладні слідчі дії.
Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Волинської області, оперативний супровід – працівники Управління служби безпеки у Волинській області та працівники оперативно-розшукового відділу Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
Сьогодні, 18:53
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