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Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР

Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС у незаконному перевезенні товарів приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, поблизу пункту пропуску митного поста "Ягодин" правоохоронці затримали автомобіль, у якому громадянин намагався провезти на територію України товар без сплати митних платежів.

Під час санкціонованого обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.

Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно;
встановлюються службові особи ДФС, причетні до незаконного перевезення товару без належного митного оформлення;
проводяться невідкладні слідчі дії.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Волинської області, оперативний супровід – працівники Управління служби безпеки у Волинській області та працівники оперативно-розшукового відділу Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР
Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР

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Теги: Ягодин, митниця, ДФС, Волинь, контрабанда, ДБР
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