Митники «Ягодина» можуть бути причетні до незаконного перевезення товарів на 550 тисяч доларів, – ДБР

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюють досудове розслідування за фактом можливого сприяння працівниками митного поста "Ягодин" Волинської митниці ДФС у незаконному перевезенні товарів приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.Про це повідомляє пресслужба ДБР.За попередньою інформацією, поблизу пункту пропуску митного поста "Ягодин" правоохоронці затримали автомобіль, у якому громадянин намагався провезти на територію України товар без сплати митних платежів.Під час санкціонованого обшуку в автомобілі виявили технічні прилади та пакети з одягом приблизною вартістю 550 тисяч доларів США.Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно;встановлюються службові особи ДФС, причетні до незаконного перевезення товару без належного митного оформлення;проводяться невідкладні слідчі дії.Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Волинської області, оперативний супровід – працівники Управління служби безпеки у Волинській області та працівники оперативно-розшукового відділу Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України.Кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).