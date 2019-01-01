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Відомо, яких збитків державі завдав незаконний видобуток бурштину на Волині і Рівненщині

Відомо, яких збитків державі завдав незаконний видобуток бурштину на Волині і Рівненщині
У Рівненській області з початку 2019 року порушили через незаконний видобуток бурштину понад 5 тис га лісових земель та склали 11 протоколів.

Про це у відповідь на запит журналіста УНН повідомили у Державній екологічній інспекції України.

Зауважують, що з 2014 до 2018 року порушили 17 570 га лісових насаджень та склали 734 протоколів.

Окрім того, у Рівненській області загальна площа порушених земель внаслідок незаконного видобутку бурштину становить 6924,8 га, (Сарненський район — 419, 7864 га; Володимирецький район — 2247,6 га; Дубровицький район — 3459,87 га; Рокитнівський район — 774,92 га; Березнівський район — 7,4 га; Зарічненський район — 15, 2 га).

Державна екологічна інспекція проінформувала, що у Волинській області загальна площа порушених земель через незаконний видобуток бурштину становить 18,7 га, з яких 2,7 га землі сільськогосподарського призначення (землі запасу сільських рад), та 16, 0 га землі лісогосподарського призначення (земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні державних підприємств “Маневицьке лісове господарство” та “Поліське лісове господарство” Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства).

Державна екологічна інспекція у Волинській області спільно з правоохоронними органами протягом 2015-2016 років спільно з оперативними працівниками Маневицької районної поліції провела 48 рейдів задля попередження незаконного видобутку бурштину та взяла участь у двох операціях спільно з працівниками ГУНП у Волинській області для припинення незаконного видобутку.

Державна екологічна інспекція проінформувала, що випадків масового незаконного видобування бурштину на території Волинської області у 2017-2019 роках не зафіксовали.

Загальна сума збитків завданих державі пошкодженням дерев до ступеня припинення та не припинення росту становить 1 млн 061 тис 580 грн.

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Теги: бурштин, Волинь, Рівненщина, збитки
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