Розваги на Стиру, пристань і актори: до Дня міста – унікальні ретрофото Луцька
Сьогодні, 20:17
Спеціально до Дня міста Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало фотопідбірку ретросвітлин міста Луцька, на яких можна побачити, як жило місто та його мешканці 90 років тому.
Пропонуємо вам подорож до Луцька, про який ходить багато легенд та цікавих історій. Утім, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Хочемо звернути вашу увагу на деталі, які на фото помітно не зразу.
Маємо надію, колись наступні покоління лучан так само будуть із захопленням розглядати фото нашого міста та його мешканців.
Джерело: nac.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Пропонуємо вам подорож до Луцька, про який ходить багато легенд та цікавих історій. Утім, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Хочемо звернути вашу увагу на деталі, які на фото помітно не зразу.
Маємо надію, колись наступні покоління лучан так само будуть із захопленням розглядати фото нашого міста та його мешканців.
Джерело: nac.pl
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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