На волинське ток-шоу запросили голову новообраної Верховної Ради
Сьогодні, 21:23
Голову Верховної Ради України IX скликання Дмитра Разумкова запросили взяти участь у відомому волинському суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний погляд».
Про це пише ІА "Конкурент".
Після ефіру програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» редакторка «Протилежного погляду» Олександра Куртєєва запросила на інтерв'ю Дмитра Разумкова.
Також Олександра Куртєєва опублікувала запрошення у мережі Facebook, тегнувши Дмитра Разумкова.
«Тисячі волинян з надією голосували за Вашу партію! Саме тому ми запрошуємо Вас на інтерв’ю, щоб волиняни отримали відповіді на питання, які їх цікавлять. Адже Ви тепер – влада, яка вирішуватиме і відповідатиме за долі українців і волинян зокрема!» – звернулася Олександра Куртєєва.
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Про це пише ІА "Конкурент".
Після ефіру програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» редакторка «Протилежного погляду» Олександра Куртєєва запросила на інтерв'ю Дмитра Разумкова.
Також Олександра Куртєєва опублікувала запрошення у мережі Facebook, тегнувши Дмитра Разумкова.
«Тисячі волинян з надією голосували за Вашу партію! Саме тому ми запрошуємо Вас на інтерв’ю, щоб волиняни отримали відповіді на питання, які їх цікавлять. Адже Ви тепер – влада, яка вирішуватиме і відповідатиме за долі українців і волинян зокрема!» – звернулася Олександра Куртєєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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