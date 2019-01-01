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«Цьому щиро радіє вся Україна!», – Порошенко про звільнення бранців Кремля

«Цьому щиро радіє вся Україна!», – Порошенко про звільнення бранців Кремля
П'ятий президент України Петро Порошенко привітав з поверненням додому полонених з Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна!

Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв.

Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти. У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що до України з Росії 7 вересня повернули захоплених в Керченській протоці українських моряків, режисера Олега Сенцова та інших утримуваних росіянами українців.

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Теги: повернення українських полонених, Росія, Україна, Петро Порошенко, привітання
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