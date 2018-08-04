В Україні стався збій у соцмережі Facebook





Після 21 години за київським часом соцмережа почала працювати з перебоями. Це підтверджує сайт



Зокрема, деякі користувачі скаржаться на те, що у них не працює додаток Facebook, а в когось - Messenger.



Окрім того, люди не могли зайти на свій профіль, а стрічка публікацій не оновлювалась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 7 вересня, в українському сегменті популярної соціальної мережі Facebook стався масштабний збій.Після 21 години за київським часом соцмережа почала працювати з перебоями. Це підтверджує сайт Downdetector Зокрема, деякі користувачі скаржаться на те, що у них не працює додаток Facebook, а в когось - Messenger.Окрім того, люди не могли зайти на свій профіль, а стрічка публікацій не оновлювалась.

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