В Україні стався збій у соцмережі Facebook
Сьогодні, 22:14
У суботу, 7 вересня, в українському сегменті популярної соціальної мережі Facebook стався масштабний збій.
Після 21 години за київським часом соцмережа почала працювати з перебоями. Це підтверджує сайт Downdetector.
Зокрема, деякі користувачі скаржаться на те, що у них не працює додаток Facebook, а в когось - Messenger.
Окрім того, люди не могли зайти на свій профіль, а стрічка публікацій не оновлювалась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Після 21 години за київським часом соцмережа почала працювати з перебоями. Це підтверджує сайт Downdetector.
Зокрема, деякі користувачі скаржаться на те, що у них не працює додаток Facebook, а в когось - Messenger.
Окрім того, люди не могли зайти на свій профіль, а стрічка публікацій не оновлювалась.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля волинського вишу «оселився» бронзовий кликун Книжко. ФОТО
Сьогодні, 22:41
В Україні стався збій у соцмережі Facebook
Сьогодні, 22:14
На волинське ток-шоу запросили голову новообраної Верховної Ради
Сьогодні, 21:23
Медіа