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В Україні стався збій у соцмережі Facebook

В Україні стався збій у соцмережі Facebook
У суботу, 7 вересня, в українському сегменті популярної соціальної мережі Facebook стався масштабний збій.

Після 21 години за київським часом соцмережа почала працювати з перебоями. Це підтверджує сайт Downdetector.

Зокрема, деякі користувачі скаржаться на те, що у них не працює додаток Facebook, а в когось - Messenger.

Окрім того, люди не могли зайти на свій профіль, а стрічка публікацій не оновлювалась.

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Теги: Facebook, соцмережа, збій
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