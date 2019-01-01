Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО
07 вересень, 23:27
Закохані молодята з Луцька влаштували весільну фотосесію у місці, де народжують майбутні ліси Волині - у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".
Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
"Тарас і Каріна з Луцька у свій щасливий день фотографуються у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".
Правильне місце обрали.
І не посперечаєшся!", - йдеться в дописі.
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Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
"Тарас і Каріна з Луцька у свій щасливий день фотографуються у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".
Правильне місце обрали.
І не посперечаєшся!", - йдеться в дописі.
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