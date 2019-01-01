Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО





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"Тарас і Каріна з Луцька у свій щасливий день фотографуються у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".



Правильне місце обрали.



І не посперечаєшся!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Закохані молодята з Луцька влаштували весільну фотосесію у місці, де народжують майбутні ліси Волині - у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.з Луцька у свій щасливий день фотографуються у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".Правильне місце обрали.І не посперечаєшся!", - йдеться в дописі.

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