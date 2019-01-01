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Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО

Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО
Закохані молодята з Луцька влаштували весільну фотосесію у місці, де народжують майбутні ліси Волині - у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".

Про це повідомляють у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

"Тарас і Каріна з Луцька у свій щасливий день фотографуються у ДП "Волинський лісовий селекційно-насінневий центр".

Правильне місце обрали.

І не посперечаєшся!", - йдеться в дописі.

Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО
Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО
Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО
Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО
Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО

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Теги: молодята, селекційно-насіннєвий центр, фотосесія, ліс, ВОУЛМГ
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