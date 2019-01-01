На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу





Натомість зробили червоні картки із намальованими сердечками та написами «Дякуємо! Я люблю Бога! Я люблю Україну! Я люблю вас!» і поїхали разом до Шацька. Тут дітки разом із вчителями завітали чи не в кожну організацію, де проводили невеличкий флешмоб, - пише



Мета такої акції – зібрати кошти для лікування шачанина Андрія Хотинського, котрий через онкохворобу не може відвідувати школу та потребує операції. Також діти кажуть, що розподілять суму, яку вдасться назбирати, між іншими особливими та хворими дітьми, котрі через певні обставини не можуть відвідувати школу, знаходитись у галасливому дитячому колективі.



«Думаємо, що дітям не на словах, а на ділі треба показувати, що таке взаємодопомога, співчуття, любов до ближнього. Вони мають знати, що серед них є діти, котрі через хворобу чи інші обставини не можуть знаходитись серед них, радіти життю, сміятися та гратися, сидіти за партою разом зі своїми друзями. І саме таким дітям найбільше потрібна підтримка їхніх друзів», – переконані педагоги.



Нагадаємо, у 12-річного жителя Шацька Андрія Хотинського медики діагностували злоякісне новоутворення. У хлопця, який закінчив 6 клас Шацької гімназії, виявили



В хлопчика нещодавно померла мама, його виховують бабуся з дідусем і тато. Необхідних коштів на лікування напівсироти родина не має, тому просить небайдужих людей допомогти їм фінансово, а також підтримати хворого Андрійка молитовно.



Телефон бабусі: 098 893 11 58 (Галина Федорівна).



Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку за номером: 5168 7573 9281 2121 (батько Хотинський Ярослав Тимофійович).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні та вчителі початкової школи-філії села Положево вирішили провести перший урок не так, як завжди: у класі за партами чи біля дошки, слухаючи розповідь учителя.Натомість зробили червоні картки із намальованими сердечками та написами «Дякуємо! Я люблю Бога! Я люблю Україну! Я люблю вас!» і поїхали разом до Шацька. Тут дітки разом із вчителями завітали чи не в кожну організацію, де проводили невеличкий флешмоб, - пише Район.Шацьк Мета такої акції – зібрати кошти для лікування шачанина, котрий через онкохворобу не може відвідувати школу та потребує операції. Також діти кажуть, що розподілять суму, яку вдасться назбирати, між іншими особливими та хворими дітьми, котрі через певні обставини не можуть відвідувати школу, знаходитись у галасливому дитячому колективі.«Думаємо, що дітям не на словах, а на ділі треба показувати, що таке взаємодопомога, співчуття, любов до ближнього. Вони мають знати, що серед них є діти, котрі через хворобу чи інші обставини не можуть знаходитись серед них, радіти життю, сміятися та гратися, сидіти за партою разом зі своїми друзями. І саме таким дітям найбільше потрібна підтримка їхніх друзів», – переконані педагоги.Нагадаємо, у 12-річного жителя Шацька Андрія Хотинського медики діагностували злоякісне новоутворення. У хлопця, який закінчив 6 клас Шацької гімназії, виявили саркому м'яких тканин лівого передпліччя . На дитину чекає довготривале і складне лікування: три курси хіміотерапії, операція, променева терапія, заходи з відновлення та реабілітації.В хлопчика нещодавно померла мама, його виховують бабуся з дідусем і тато. Необхідних коштів на лікування напівсироти родина не має, тому просить небайдужих людей допомогти їм фінансово, а також підтримати хворого Андрійка молитовно.Телефон бабусі:).Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку за номером:(батько).

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