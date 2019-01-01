У податковій службі запровадили правила етичної поведінки





“Сьогодні ми формуємо нову податкову службу, в якій нульова толерантність до корупції, а працівники є професіоналами, що дотримуються високої культури спілкування з платниками податків, а платники, у свою чергу, поважають професію податківця“, – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов.



За його словами, в Правилах виписані чіткі вимоги до етичної поведінки посадових осіб служби, яких вони дотримуватимуться при виконанні своїх обов’язків.



Так, податківці повинні сумлінно, компетентно, результативно та відповідально виконувати свої обов’язки, бути неупередженими, неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, з повагою ставитися до прав, свобод та законних інтересів громадян.



Особливу увагу у Правилах приділено упередженню проявів корупції в органах ДПС. Для цього будуть визначені уповноважені особи з питань етичної поведінки, які контролюватимуть дотримання працівниками Правил, надаватимуть працівникам роз’яснення та консультації тощо.



У документі також чітко прописаний механізм дій працівників служби у разі виникнення у них сумніву щодо законності виданого керівником наказу тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всі працівники Державної податкової служби України віднині зобов’язані дотримуватися Правил етичної поведінки. Про це повідомляють у прес-службі Державної податкової служби України.“Сьогодні ми формуємо нову податкову службу, в якій нульова толерантність до корупції, а працівники є професіоналами, що дотримуються високої культури спілкування з платниками податків, а платники, у свою чергу, поважають професію податківця“, – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов.За його словами, в Правилах виписані чіткі вимоги до етичної поведінки посадових осіб служби, яких вони дотримуватимуться при виконанні своїх обов’язків.Так, податківці повинні сумлінно, компетентно, результативно та відповідально виконувати свої обов’язки, бути неупередженими, неухильно дотримуватися загальновизнаних етичних норм поведінки, з повагою ставитися до прав, свобод та законних інтересів громадян.Особливу увагу у Правилах приділено упередженню проявів корупції в органах ДПС. Для цього будуть визначені уповноважені особи з питань етичної поведінки, які контролюватимуть дотримання працівниками Правил, надаватимуть працівникам роз’яснення та консультації тощо.У документі також чітко прописаний механізм дій працівників служби у разі виникнення у них сумніву щодо законності виданого керівником наказу тощо.

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