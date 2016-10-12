Нове приміщення для обласного хоспісу готують до переїзду хворих. ВІДЕО





Вранці 6 вересня медики перевезли двох пацієнток хоспісу в нове приміщення. Персонал – невдоволений переїздом. Про це йдеться в сюжеті



Пацієнтка Любов Павелко перебуває в хоспісі 2 місяці. Каже, що невдоволена умовами, в які її переводять.



Медсестра Тетяна Савчук каже, що нове приміщення поки не готове до обслуговування побутових потреб пацієнтів.



Кухарка Галина Горовенко розповіла, що для пацієнтів хоспісу передбачене спеціальне харчування. Їжу для них мають готувати окремо.



«В нас мають поставити в куточку плитку. Подивіться, тут плита стоїть, а де ми маємо рухатись, де свою плиту поставиити? Я навіть не знаю».



Для того, аби вирішити всі проблеми, які виникли під час переїзду голова Волинської обласної ради Ірина Вахович зустрілась з медперсоналом, - йдеться в сюжеті



Завдяки сприянню Ірини Вахович хоспіс матиме окремий харчоблок і пральню. Разом із працівниками закладу їм вдалось підібрати приміщення, яке найоптимальніше підходитиме для роботи закладу.



Також голова облради наголосила, що колектив може вносити власні корективи у план приміщення.



Тож залишилось лише вирішити організаційні моменти та перевезти пацієнтів у нові приміщення.







Згодом одна з працівниць хоспісу Валерія Лесюк написала у facebook, що Волинська обласна лікарня "Хоспіс" буде окремим самостійним закладом, а всі питання медперсонау вдалось вирішити.



"Хочу вірити, що наш хоспіс буде одним із зразкових в Україні, бо у ньому працюють віддані своїй справі люди, залюблені у свою роботу. У них все вдасться!



А я побачила за вікном хоспісу чудову галявинку і мрію, що настане той день, коли лежачі хворі виїжджатимуть на прогулянку і дихатимуть чистим повітрям. Штат збільшиться і буде кому їх вивозити.



Дякую Ірина Вахович і всім причетним до цього дива представникам влади за прекрасну вироблену спільну позицію, підтримку та порозуміння! Усі ми є наш Луцьк і Україна!", - йдеться в дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна лікарня "Хоспіс" нещодавно переїхала із Луцька до села Боголюби. Раніше цей заклад працював на території онкодиспансеру. Відтепер буде на місці, де було гематологічне відділення обласної лікарні.Вранці 6 вересня медики перевезли двох пацієнток хоспісу в нове приміщення. Персонал – невдоволений переїздом. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Пацієнткаперебуває в хоспісі 2 місяці. Каже, що невдоволена умовами, в які її переводять.Медсестракаже, що нове приміщення поки не готове до обслуговування побутових потреб пацієнтів.Кухарка Галина Горовенко розповіла, що для пацієнтів хоспісу передбачене спеціальне харчування. Їжу для них мають готувати окремо.«В нас мають поставити в куточку плитку. Подивіться, тут плита стоїть, а де ми маємо рухатись, де свою плиту поставиити? Я навіть не знаю».Для того, аби вирішити всі проблеми, які виникли під час переїзду голова Волинської обласної радизустрілась з медперсоналом, - йдеться в сюжеті Аверсу Завдяки сприянню Ірини Вахович хоспіс матиме окремий харчоблок і пральню. Разом із працівниками закладу їм вдалось підібрати приміщення, яке найоптимальніше підходитиме для роботи закладу.Також голова облради наголосила, що колектив може вносити власні корективи у план приміщення.Тож залишилось лише вирішити організаційні моменти та перевезти пацієнтів у нові приміщення.Згодом одна з працівниць хоспісунаписала у facebook, що Волинська обласна лікарня "Хоспіс" буде окремим самостійним закладом, а всі питання медперсонау вдалось вирішити."Хочу вірити, що наш хоспіс буде одним із зразкових в Україні, бо у ньому працюють віддані своїй справі люди, залюблені у свою роботу. У них все вдасться!А я побачила за вікном хоспісу чудову галявинку і мрію, що настане той день, коли лежачі хворі виїжджатимуть на прогулянку і дихатимуть чистим повітрям. Штат збільшиться і буде кому їх вивозити.Дякую Ірина Вахович і всім причетним до цього дива представникам влади за прекрасну вироблену спільну позицію, підтримку та порозуміння! Усі ми є наш Луцьк і Україна!", - йдеться в дописі.

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