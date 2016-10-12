Нове приміщення для обласного хоспісу не готове приймати хворих. ВІДЕО





Вранці медики перевезли двох пацієнток хоспісу в нове приміщення. Персонал – невдоволений переїздом. Про це йдеться в сюжеті



Пацієнтка Любов Павелко перебуває в хоспісі 2 місяці. Каже, що невдоволена умовами, в які її переводять.



«Там було набагато нам зручніше, ми там теж були по двоє в палаті, там палата була ширша. Ми приїхали і немає ні жалюзі, ні москітних сіток. Жіночка 82 роки – вона гіпертонік. Ввечері комарі, душно, вікно не відчиниш, немає, чим дихати».



Медсестра Тетяна Савчук каже, що нове приміщення поки не готове до обслуговування побутових потреб пацієнтів.



«Нас переводять на голе відділення, була площа 900 кв. м, тепер 500. Ми не маємо ні кухні, ні пральні. Немає моргу – це є хоспіс. Людина вмре – де я її маю діти?»



Кухарка Галина Горовенко говорить, що для пацієнтів хоспісу передбачене спеціальне харчування. Їжу для них мають готувати окремо.



«В нас мають поставити в куточку плитку. Подивіться, тут плита стоїть, а де ми маємо рухатись, де свою плиту поставиити? Я навіть не знаю».



Зрештою, вирішили не перевозити пацієнтів сюди, доки повністю не облаштують заклад для роботи колективу і постійного перебування хворих. Зробити це планують наступного тижня.



Двох пацієнток тимчасово перевели до реанімаційного відділення лікарні в Боголюбах. 9-ро – залишились у старому приміщенні хоспісу в будівлі обласного онкодиспансеру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна лікарня "Хоспіс" нещодавно переїхала із Луцька до села Боголюби. Раніше цей заклад працював на території онкодиспансеру. Відтепер буде на місці, де було гематологічне відділення обласної лікарні.Вранці медики перевезли двох пацієнток хоспісу в нове приміщення. Персонал – невдоволений переїздом. Про це йдеться в сюжеті Суспільного Пацієнткаперебуває в хоспісі 2 місяці. Каже, що невдоволена умовами, в які її переводять.«Там було набагато нам зручніше, ми там теж були по двоє в палаті, там палата була ширша. Ми приїхали і немає ні жалюзі, ні москітних сіток. Жіночка 82 роки – вона гіпертонік. Ввечері комарі, душно, вікно не відчиниш, немає, чим дихати».Медсестракаже, що нове приміщення поки не готове до обслуговування побутових потреб пацієнтів.«Нас переводять на голе відділення, була площа 900 кв. м, тепер 500. Ми не маємо ні кухні, ні пральні. Немає моргу – це є хоспіс. Людина вмре – де я її маю діти?»Кухарка Галина Горовенко говорить, що для пацієнтів хоспісу передбачене спеціальне харчування. Їжу для них мають готувати окремо.«В нас мають поставити в куточку плитку. Подивіться, тут плита стоїть, а де ми маємо рухатись, де свою плиту поставиити? Я навіть не знаю».Зрештою, вирішили не перевозити пацієнтів сюди, доки повністю не облаштують заклад для роботи колективу і постійного перебування хворих. Зробити це планують наступного тижня.Двох пацієнток тимчасово перевели до реанімаційного відділення лікарні в Боголюбах. 9-ро – залишились у старому приміщенні хоспісу в будівлі обласного онкодиспансеру.

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