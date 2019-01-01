Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Сьогодні, 01:27
Ведучий проекту Вікенд на 12 каналі Богдан Коваль одружився зі студенткою-журналісткою Наталкою Климко.
Про це інформує 12 канал.
Шлюб пара взяла ще на початку літа, а святкування влаштували 7 вересня. Світлинами з весілля поділилася медійниця Катерина Дулапчій, яка стала гостею святкування.
“Як приємно стати свідком істинного щастя”, – написала Катерина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує 12 канал.
Шлюб пара взяла ще на початку літа, а святкування влаштували 7 вересня. Світлинами з весілля поділилася медійниця Катерина Дулапчій, яка стала гостею святкування.
“Як приємно стати свідком істинного щастя”, – написала Катерина.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Сьогодні, 01:27
У податковій службі запровадили правила етичної поведінки
Сьогодні, 00:23
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Там, де народжуються ліси: луцькі молодята влаштували фотосесію у селекційному центрі. ФОТО
07 вересень, 23:27
Біля волинського вишу «оселився» бронзовий кликун Книжко. ФОТО
07 вересень, 22:41
Медіа