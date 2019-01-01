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Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО

Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Ведучий проекту Вікенд на 12 каналі Богдан Коваль одружився зі студенткою-журналісткою Наталкою Климко.

Про це інформує 12 канал.

Шлюб пара взяла ще на початку літа, а святкування влаштували 7 вересня. Світлинами з весілля поділилася медійниця Катерина Дулапчій, яка стала гостею святкування.

“Як приємно стати свідком істинного щастя”, – написала Катерина.

Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО

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Теги: Богдан Коваль, Наталка Климко, весілля
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