Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО

Богдан Коваль одружився зі студенткою-журналісткою Наталкою Климко.



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Шлюб пара взяла ще на початку літа, а святкування влаштували 7 вересня. Світлинами з весілля поділилася медійниця Катерина Дулапчій, яка стала гостею святкування.



“Як приємно стати свідком істинного щастя”, – написала Катерина.





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