Мешканці громади під Луцьком проти каналізування. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



На громадські слухання до сільради запросили розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, який запевняв, що територію ретельно вивчали і всі нюанси взяли до уваги.



Компанія-забудовник каже, що досвід роботи у важких умовах мають, тож людським помешканням очисні споруди не приноситимуть шкоди. Все ж люди категорично проти каналізування.



Мешканці Зміїнця вважають, що такий поспіх місцевих чиновників зумовлений нещодавнім рішенням збудувати на цій території багатоповерхівку. Бо ж для здачі в експлуатацію будинок обов’язково має бути підключений до системи каналізації: або централізованої, або місцевої.



Та й за словами жителів, забудовник обіцяв облаштувати каналізування власним коштом.



Відтак у мешканців Зміїнця виникає все більше запитань.



На громадських слуханнях домовитися не вдалося. Усі напрацювання та скарги направлять у відділ екології облдержадміністрації. І лише після висновку екологів приймуть остаточне рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ідея владців Княгининівської ОТГ облаштувати каналізування у Зміїнці не прийшлася до душі місцевим мешканцям. Кажуть, місце будівництва обрали на межі з лугами, які постійно підтоплює.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу На громадські слухання до сільради запросили розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, який запевняв, що територію ретельно вивчали і всі нюанси взяли до уваги.Компанія-забудовник каже, що досвід роботи у важких умовах мають, тож людським помешканням очисні споруди не приноситимуть шкоди. Все ж люди категорично проти каналізування.Мешканці Зміїнця вважають, що такий поспіх місцевих чиновників зумовлений нещодавнім рішенням збудувати на цій території багатоповерхівку. Бо ж для здачі в експлуатацію будинок обов’язково має бути підключений до системи каналізації: або централізованої, або місцевої.Та й за словами жителів, забудовник обіцяв облаштувати каналізування власним коштом.Відтак у мешканців Зміїнця виникає все більше запитань.На громадських слуханнях домовитися не вдалося. Усі напрацювання та скарги направлять у відділ екології облдержадміністрації. І лише після висновку екологів приймуть остаточне рішення.

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