вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці громади під Луцьком проти каналізування. ВІДЕО

Мешканці громади під Луцьком проти каналізування. ВІДЕО
Ідея владців Княгининівської ОТГ облаштувати каналізування у Зміїнці не прийшлася до душі місцевим мешканцям. Кажуть, місце будівництва обрали на межі з лугами, які постійно підтоплює.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

На громадські слухання до сільради запросили розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, який запевняв, що територію ретельно вивчали і всі нюанси взяли до уваги.

Компанія-забудовник каже, що досвід роботи у важких умовах мають, тож людським помешканням очисні споруди не приноситимуть шкоди. Все ж люди категорично проти каналізування.

Мешканці Зміїнця вважають, що такий поспіх місцевих чиновників зумовлений нещодавнім рішенням збудувати на цій території багатоповерхівку. Бо ж для здачі в експлуатацію будинок обов’язково має бути підключений до системи каналізації: або централізованої, або місцевої.

Та й за словами жителів, забудовник обіцяв облаштувати каналізування власним коштом.

Відтак у мешканців Зміїнця виникає все більше запитань.

На громадських слуханнях домовитися не вдалося. Усі напрацювання та скарги направлять у відділ екології облдержадміністрації. І лише після висновку екологів приймуть остаточне рішення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зміїнець, каналізування, очисні споруди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рятувальник з Луцька взяв «срібло» на змаганнях з легкоатлетичного кросу
Сьогодні, 07:32
Мешканці громади під Луцьком проти каналізування. ВІДЕО
Сьогодні, 06:49
Уже 200 волинян закупили газ на зиму за літньою ціною
Сьогодні, 05:09
На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу
Сьогодні, 04:22
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
Сьогодні, 03:16
Схожі новини
У селі під Луцьком сталася аварія. ФОТО У селі під Луцьком сталася аварія. ФОТО
16 серпень, 22:57
У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн У селі під Луцьком із подвір’я вкрали великий басейн
02 серпень, 18:00
У Луцьку модернізують очисні споруди У Луцьку модернізують очисні споруди
24 липень, 13:46
Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд Проблема смороду у Луцьку: показали, що приміські села не мають нормальних очисних споруд
05 липень, 15:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рятувальник з Луцька взяв «срібло» на змаганнях з легкоатлетичного кросу
Сьогодні, 07:32
 0
Мешканці громади під Луцьком проти каналізування. ВІДЕО
Сьогодні, 06:49
 0
Уже 200 волинян закупили газ на зиму за літньою ціною
Сьогодні, 05:09
 0
На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу
Сьогодні, 04:22
 0
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
Сьогодні, 03:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿