Мешканці громади під Луцьком проти каналізування. ВІДЕО
Сьогодні, 06:49
Ідея владців Княгининівської ОТГ облаштувати каналізування у Зміїнці не прийшлася до душі місцевим мешканцям. Кажуть, місце будівництва обрали на межі з лугами, які постійно підтоплює.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
На громадські слухання до сільради запросили розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, який запевняв, що територію ретельно вивчали і всі нюанси взяли до уваги.
Компанія-забудовник каже, що досвід роботи у важких умовах мають, тож людським помешканням очисні споруди не приноситимуть шкоди. Все ж люди категорично проти каналізування.
Мешканці Зміїнця вважають, що такий поспіх місцевих чиновників зумовлений нещодавнім рішенням збудувати на цій території багатоповерхівку. Бо ж для здачі в експлуатацію будинок обов’язково має бути підключений до системи каналізації: або централізованої, або місцевої.
Та й за словами жителів, забудовник обіцяв облаштувати каналізування власним коштом.
Відтак у мешканців Зміїнця виникає все більше запитань.
На громадських слуханнях домовитися не вдалося. Усі напрацювання та скарги направлять у відділ екології облдержадміністрації. І лише після висновку екологів приймуть остаточне рішення.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
На громадські слухання до сільради запросили розробника звіту з оцінки впливу на довкілля, який запевняв, що територію ретельно вивчали і всі нюанси взяли до уваги.
Компанія-забудовник каже, що досвід роботи у важких умовах мають, тож людським помешканням очисні споруди не приноситимуть шкоди. Все ж люди категорично проти каналізування.
Мешканці Зміїнця вважають, що такий поспіх місцевих чиновників зумовлений нещодавнім рішенням збудувати на цій території багатоповерхівку. Бо ж для здачі в експлуатацію будинок обов’язково має бути підключений до системи каналізації: або централізованої, або місцевої.
Та й за словами жителів, забудовник обіцяв облаштувати каналізування власним коштом.
Відтак у мешканців Зміїнця виникає все більше запитань.
На громадських слуханнях домовитися не вдалося. Усі напрацювання та скарги направлять у відділ екології облдержадміністрації. І лише після висновку екологів приймуть остаточне рішення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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