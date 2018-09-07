З оркестром і молитвою: як у СНУ вітали нових студентів. ВІДЕО





Вони зібралися біля головного корпусу вишу, - йдеться в сюжеті



Новоспечені студенти після освячення, за традицією, пройшлися центром міста на університетський стадіон, де зібралося чимало родичів і друзів, аби привітати першокурсників. Декого ще й нагородили.



Першокурсники присягли на вірність у навчанні й праці своїй альма-матер, Волині й українському народові. На сцені виконали студентський гімн на латині. А ще на посвяту завітав оркестр нацгвардії.



Далі лунали щирі привітання ректора і представників влади.



По-справжньому нове життя у Луцьку розпочнеться для першокурсників-іноземців. Це студенти переважно з Туреччини і африканських країн.



Хлопці пообіцяли якнайшвидше вивчити українську і подякували за можливість тут навчатися. Не менш щасливими були й місцеві студенти.



Студенти знайомилися, фотографувалися, а після завершення дійства розійшлися по факультетах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тепер замість вчителів – викладачі, а замість уроків – пари. 1650 першокурсників-бакалаврів прийняли в студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Вони зібралися біля головного корпусу вишу, - йдеться в сюжеті 12 каналу Новоспечені студенти після освячення, за традицією, пройшлися центром міста на університетський стадіон, де зібралося чимало родичів і друзів, аби привітати першокурсників. Декого ще й нагородили.Першокурсники присягли на вірність у навчанні й праці своїй альма-матер, Волині й українському народові. На сцені виконали студентський гімн на латині. А ще на посвяту завітав оркестр нацгвардії.Далі лунали щирі привітання ректора і представників влади.По-справжньому нове життя у Луцьку розпочнеться для першокурсників-іноземців. Це студенти переважно з Туреччини і африканських країн.Хлопці пообіцяли якнайшвидше вивчити українську і подякували за можливість тут навчатися. Не менш щасливими були й місцеві студенти.Студенти знайомилися, фотографувалися, а після завершення дійства розійшлися по факультетах.

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