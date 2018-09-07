З оркестром і молитвою: як у СНУ вітали нових студентів. ВІДЕО
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Тепер замість вчителів – викладачі, а замість уроків – пари. 1650 першокурсників-бакалаврів прийняли в студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Вони зібралися біля головного корпусу вишу, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Новоспечені студенти після освячення, за традицією, пройшлися центром міста на університетський стадіон, де зібралося чимало родичів і друзів, аби привітати першокурсників. Декого ще й нагородили.
Першокурсники присягли на вірність у навчанні й праці своїй альма-матер, Волині й українському народові. На сцені виконали студентський гімн на латині. А ще на посвяту завітав оркестр нацгвардії.
Далі лунали щирі привітання ректора і представників влади.
По-справжньому нове життя у Луцьку розпочнеться для першокурсників-іноземців. Це студенти переважно з Туреччини і африканських країн.
Хлопці пообіцяли якнайшвидше вивчити українську і подякували за можливість тут навчатися. Не менш щасливими були й місцеві студенти.
Студенти знайомилися, фотографувалися, а після завершення дійства розійшлися по факультетах.
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Вони зібралися біля головного корпусу вишу, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Новоспечені студенти після освячення, за традицією, пройшлися центром міста на університетський стадіон, де зібралося чимало родичів і друзів, аби привітати першокурсників. Декого ще й нагородили.
Першокурсники присягли на вірність у навчанні й праці своїй альма-матер, Волині й українському народові. На сцені виконали студентський гімн на латині. А ще на посвяту завітав оркестр нацгвардії.
Далі лунали щирі привітання ректора і представників влади.
По-справжньому нове життя у Луцьку розпочнеться для першокурсників-іноземців. Це студенти переважно з Туреччини і африканських країн.
Хлопці пообіцяли якнайшвидше вивчити українську і подякували за можливість тут навчатися. Не менш щасливими були й місцеві студенти.
Студенти знайомилися, фотографувалися, а після завершення дійства розійшлися по факультетах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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