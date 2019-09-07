У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
Сьогодні, 03:16
На автодорозі Київ-Чоп у Житомирській області водій ВАЗ-2101, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі автомобілю Opel Insignia, який рухався по лівій смузі в напрямку Житомира, унаслідок чого сталося зіткнення.
Внаслідок події від отриманих травм загинули 26-річний водій та три пасажири ВАЗа, 2000, 2001 та 2004 років народження - повідомляють Факти.
Водія Opel Insignia – 33-річну жительку Миколаївської області та її двох пасажирок госпіталізували.
Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Внаслідок події від отриманих травм загинули 26-річний водій та три пасажири ВАЗа, 2000, 2001 та 2004 років народження - повідомляють Факти.
Водія Opel Insignia – 33-річну жительку Миколаївської області та її двох пасажирок госпіталізували.
Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків
Сьогодні, 03:16
З оркестром і молитвою: як у СНУ вітали нових студентів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:40
Волинський телеведучий та журналістка відгуляли весілля. ФОТО
Сьогодні, 01:27
У податковій службі запровадили правила етичної поведінки
Сьогодні, 00:23
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа