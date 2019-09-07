У Житомирській області зіткнулися два легковики – загинули четверо юнаків





Внаслідок події від отриманих травм загинули 26-річний водій та три пасажири ВАЗа, 2000, 2001 та 2004 років народження - повідомляють



Водія Opel Insignia – 33-річну жительку Миколаївської області та її двох пасажирок госпіталізували.



Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Київ-Чоп у Житомирській області водій ВАЗ-2101, виконуючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі автомобілю Opel Insignia, який рухався по лівій смузі в напрямку Житомира, унаслідок чого сталося зіткнення.Внаслідок події від отриманих травм загинули 26-річний водій та три пасажири ВАЗа, 2000, 2001 та 2004 років народження - повідомляють Факти Водія Opel Insignia – 33-річну жительку Миколаївської області та її двох пасажирок госпіталізували.Нині всі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 286 КК України.

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