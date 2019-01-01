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Курс валют у Луцьку на 8 вересня

Курс валют у Луцьку на 8 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.904, а продаж - 25.242.

Євро при купівлі становить - 27.445, продажу - 27.959.

Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.391.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.200, продаж - 6.450.

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Теги: курс валют
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