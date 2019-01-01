Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО





Вітали обласний центр Волині із «днем народження» 7 серпня.



Нагадаємо, що цього року міська влада вирішила перенести святкування Дня міста Луцька із традиційної дати у серпні на другу неділю вересня. У луцькраді ретельно готувалися до події, то ж на гостей чекало багато сюрпризів і новинок у програмі.







У день народження Луцька до міста



До слова, локацію для проведення основного концертного гуляння цьогоріч замінили, замість звичної «сценічної» метушні на Театральному майдані, у Луцьку перекрили проспект Волі та облаштували сцену біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.



Під час святкування у різних куточках міста діяли цікаві виставки і презентації, влаштовували чемпіонати, квести і флешмоби. Також на центральній площі міста організували масштабний ярмарок народних ремесел, куди приїхали рукодільниці і майстри зі всієї України.



До свята також перекрили центральні вулиці міста, то ж лучани і гості міста могли милуватися заквітчаними проспектами, святковою ілюмінацією та фонтанами.



Окрім того, організатори підготували молодіжну програму та запальну вечірку.



Святкова програма розпочалася ще із самого ранку – на Театральному майдані відбулася Урочиста Академія і концерт. Також на площі відзначили загиблих на війні лучан



Секретар Луцької міської ради та виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт вручив відзнаки родичам загиблих.





Опісля для гостей урочистостей виступили дитячі колективи, які подарували яскраві і запальні номери.





У програмі міського свята були також показові виступи від фітнес-клубу «Lime Fit», запальний і граційний східний танець від луцької хореографки Анжеліки Арутюнян, виступ шоу-балету «Elite-Dance», покази мод від агенства моделей «Grace Model House».



Завітали привітати сусідів уже традиційні гості із міста Рівного Coverband «VODA», а також іноземні гості зі Швеції – рок-гурт «Lin – D» і місцевий – «One light Іnside». Для лучан також виступала скрипалька Наталія Горщар і співачка Галина Конах.





Хедлайнерами свята стали популярні українські виконавиці Sonya Kay та MamaRika, які останнім часом підривають топ-чарти і головні хіт-паради країни. Молодь «відривалася» під «Лайви», «Слухай моє серце» Sonya Kay і «Prolisky» та «FAYNO» MamaRika аж до 23 години до виходу на сцену DJ Bolshoi.





Поруч зі сценою діяв великий фуд-корт і лаундж зона із кріслами-мішками та маленькими столиками. Близько 2 години ночі рух транспорту центральною вулицею відновили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани грандіозно і з розмахом відсвяткували 934-у річницю Луцька та 590-у річницю із дати з'їзду європейських монархів, який відбувся у 1429 році.Вітали обласний центр Волині із «днем народження» 7 серпня.Нагадаємо, що цього року міська влада вирішила перенести святкування Дня міста Луцька із традиційної дати у серпні на другу неділю вересня. У луцькраді ретельно готувалися до події, то ж на гостей чекало багато сюрпризів і новинок у програмі.У день народження Луцька до міста приїхали іноземні та вітчизняні делегації з різних куточків світу . Окрім традиційних розваг і концертів відбувався цикл інформаційно-туристичних заходів з нагоди 590-ї річниці з’їзду європейських монархів у місті Луцьку, зокрема організували історичний перформанс за участі українських театральних зірок «Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І» та традиційне арт-шоу «Ніч у Луцькому замку.Саміт у Луцьку» .До слова, локацію для проведення основного концертного гуляння цьогоріч замінили, замість звичної «сценічної» метушні на Театральному майдані, у Луцьку перекрили проспект Волі та облаштували сцену біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Під час святкування у різних куточках міста діяли цікаві виставки і презентації, влаштовували чемпіонати, квести і флешмоби. Також на центральній площі міста організували масштабний ярмарок народних ремесел, куди приїхали рукодільниці і майстри зі всієї України.До свята також перекрили центральні вулиці міста, то ж лучани і гості міста могли милуватися заквітчаними проспектами, святковою ілюмінацією та фонтанами.Окрім того, організатори підготували молодіжну програму та запальну вечірку.Святкова програма розпочалася ще із самого ранку – на Театральному майдані відбулася Урочиста Академія і концерт. Також на площі відзначили загиблих на війні лучан та присвоїли їм звання «Почесний громадянин Луцька» (посмертно).Секретар Луцької міської ради та виконувач повноважень міського головивручив відзнаки родичам загиблих.Опісля для гостей урочистостей виступили дитячі колективи, які подарували яскраві і запальні номери.У програмі міського свята були також показові виступи від фітнес-клубу «Lime Fit», запальний і граційний східний танець від луцької хореографки, виступ шоу-балету «Elite-Dance», покази мод від агенства моделей «Grace Model House».Завітали привітати сусідів уже традиційні гості із міста Рівного Coverband «VODA», а також іноземні гості зі Швеції – рок-гурт «Lin – D» і місцевий – «One light Іnside». Для лучан також виступала скрипалькаі співачкаХедлайнерами свята стали популярні українські виконавиці Sonya Kay та MamaRika, які останнім часом підривають топ-чарти і головні хіт-паради країни. Молодь «відривалася» під «Лайви», «Слухай моє серце» Sonya Kay і «Prolisky» та «FAYNO» MamaRika аж до 23 години до виходу на сцену DJ Bolshoi.Поруч зі сценою діяв великий фуд-корт і лаундж зона із кріслами-мішками та маленькими столиками. Близько 2 години ночі рух транспорту центральною вулицею відновили.

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