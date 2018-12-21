На Волині просять врятувати собаку, яка вже майже повністю без шерсті. ФОТО
Сьогодні, 09:32
Небайдужих волинян закликають врятувати і пролікувати собаку, який втратив майже всю шерсть.
Про це facebook-спільноті "до Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл." написала Людмила Пащук.
"Шановні волонтери і просто любителі тварин.
Перебуваючи у справах у місті Рожище, побачила жахливу картину: біля Райдержадміністрації сиділа зовсім нещасна тваринка майже повністю без шерсті і постійно чухалась...
Тваринка страждає, а йде зима і вона тоді загине від холоду... Там зовсім поряд-ветеринарний коледж, але ніхто на собаню не звертає уваги.
Дуже прошу всіх, хто може допомогти з лікуванням (якби собачку хоч двічі помазати йодом-все б пройшло). Не лишайте тваринку страждати і помирати від холоду", - написала користувачка.
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Про це facebook-спільноті "до Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл." написала Людмила Пащук.
"Шановні волонтери і просто любителі тварин.
Перебуваючи у справах у місті Рожище, побачила жахливу картину: біля Райдержадміністрації сиділа зовсім нещасна тваринка майже повністю без шерсті і постійно чухалась...
Тваринка страждає, а йде зима і вона тоді загине від холоду... Там зовсім поряд-ветеринарний коледж, але ніхто на собаню не звертає уваги.
Дуже прошу всіх, хто може допомогти з лікуванням (якби собачку хоч двічі помазати йодом-все б пройшло). Не лишайте тваринку страждати і помирати від холоду", - написала користувачка.
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