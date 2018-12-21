На Волині просять врятувати собаку, яка вже майже повністю без шерсті. ФОТО

Небайдужих волинян закликають врятувати і пролікувати собаку, який втратив майже всю шерсть.Про це facebook-спільноті "до Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл." написала"Шановні волонтери і просто любителі тварин.Перебуваючи у справах у місті Рожище, побачила жахливу картину: біля Райдержадміністрації сиділа зовсім нещасна тваринка майже повністю без шерсті і постійно чухалась...Тваринка страждає, а йде зима і вона тоді загине від холоду... Там зовсім поряд-ветеринарний коледж, але ніхто на собаню не звертає уваги.Дуже прошу всіх, хто може допомогти з лікуванням (якби собачку хоч двічі помазати йодом-все б пройшло). Не лишайте тваринку страждати і помирати від холоду", - написала користувачка.