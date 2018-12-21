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На Волині просять врятувати собаку, яка вже майже повністю без шерсті. ФОТО

На Волині просять врятувати собаку, яка вже майже повністю без шерсті. ФОТО
Небайдужих волинян закликають врятувати і пролікувати собаку, який втратив майже всю шерсть.

Про це facebook-спільноті "до Загублені та Знайдені Тварини. Луцьк та Волинська обл." написала Людмила Пащук.

"Шановні волонтери і просто любителі тварин.

Перебуваючи у справах у місті Рожище, побачила жахливу картину: біля Райдержадміністрації сиділа зовсім нещасна тваринка майже повністю без шерсті і постійно чухалась...

Тваринка страждає, а йде зима і вона тоді загине від холоду... Там зовсім поряд-ветеринарний коледж, але ніхто на собаню не звертає уваги.

Дуже прошу всіх, хто може допомогти з лікуванням (якби собачку хоч двічі помазати йодом-все б пройшло). Не лишайте тваринку страждати і помирати від холоду", - написала користувачка.

На Волині просять врятувати собаку, яка вже майже повністю без шерсті. ФОТО
На Волині просять врятувати собаку, яка вже майже повністю без шерсті. ФОТО
На Волині просять врятувати собаку, яка вже майже повністю без шерсті. ФОТО

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Теги: Рожище, собака, шерсть, лікування
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