8 вересня: яке сьогодні свято - історія і традиції





Православна церква у цей день згадує великомучеників Наталю Вівсяницю і її чоловіка Адріана - пише



Вони були молодим подружжям, яке жило у 4 столітті в Нікомидії. Адріан служив у імператора Максиміана, і одного разу побачив тортури 23 християн. Побачивши, як стійко мученики зносили випробування, він оголосив себе віруючим в Христа. Адріана кинули до в'язниці, а його дружина прийшла до нього на побачення. Мученика піддали тортурам, а Наталя весь час була поруч і підтримувала його. За свої душевні страждання вона отримала вінець мучениці.



Традиції та обряди на Наталя Вівсянниця



Головні традиції свята - це збирання вівса, приготування толокна і вівсяного киселю. Наші пращури у цей день прибирали овес і перший сніп ставили в хаті під образами. Вони готували млинці і вівсяний кисіль, а потім ставили на стіл частування Адріану і Наталі.



Селяни відправляли в ліс по гриби, калину і горобину. Вважалося, що настої, чаї та варення з цих ягід допомагають у лікуванні різних недуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 8 вересня, відзначається важливе народно-християнське свято Наталя Вівсянниця.Православна церква у цей день згадує великомучеників Наталю Вівсяницю і її чоловіка Адріана - пише Znaj.ua Вони були молодим подружжям, яке жило у 4 столітті в Нікомидії. Адріан служив у імператора Максиміана, і одного разу побачив тортури 23 християн. Побачивши, як стійко мученики зносили випробування, він оголосив себе віруючим в Христа. Адріана кинули до в'язниці, а його дружина прийшла до нього на побачення. Мученика піддали тортурам, а Наталя весь час була поруч і підтримувала його. За свої душевні страждання вона отримала вінець мучениці.Головні традиції свята - це збирання вівса, приготування толокна і вівсяного киселю. Наші пращури у цей день прибирали овес і перший сніп ставили в хаті під образами. Вони готували млинці і вівсяний кисіль, а потім ставили на стіл частування Адріану і Наталі.Селяни відправляли в ліс по гриби, калину і горобину. Вважалося, що настої, чаї та варення з цих ягід допомагають у лікуванні різних недуг.

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