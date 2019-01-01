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8 вересня: яке сьогодні свято - історія і традиції

8 вересня: яке сьогодні свято - історія і традиції
У неділю, 8 вересня, відзначається важливе народно-християнське свято Наталя Вівсянниця.

Православна церква у цей день згадує великомучеників Наталю Вівсяницю і її чоловіка Адріана - пише Znaj.ua.

Вони були молодим подружжям, яке жило у 4 столітті в Нікомидії. Адріан служив у імператора Максиміана, і одного разу побачив тортури 23 християн. Побачивши, як стійко мученики зносили випробування, він оголосив себе віруючим в Христа. Адріана кинули до в'язниці, а його дружина прийшла до нього на побачення. Мученика піддали тортурам, а Наталя весь час була поруч і підтримувала його. За свої душевні страждання вона отримала вінець мучениці.

Традиції та обряди на Наталя Вівсянниця

Головні традиції свята - це збирання вівса, приготування толокна і вівсяного киселю. Наші пращури у цей день прибирали овес і перший сніп ставили в хаті під образами. Вони готували млинці і вівсяний кисіль, а потім ставили на стіл частування Адріану і Наталі.

Селяни відправляли в ліс по гриби, калину і горобину. Вважалося, що настої, чаї та варення з цих ягід допомагають у лікуванні різних недуг.

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Теги: свято, історія, тридиції
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