Громада Києва подарувала Луцьку пам'ятник. ФОТО





Це історично-міфологічний мультимедійний перформанс за участю українських театральних зірок, літературною основою якого стала драматична поема українського автора Олександра Ірванця. Про це йдеться на



Від усієї громади Києва та команди фестивалю “Anne de Kyiv Fest” представникам нашого міста вручили подарунок - пам’ятник Анні Київській, який встановлено у Києві та інших європейських містах. Цей пам’ятник стане окрасою одного із луцьких скверів.





У виставі розгортається історія внучки Ярослава Мудрого — Едігни — надзвичайна, насичена і карколомними пригодами, і яскравою міфологією, що нагромадилася за століття. Переказують, що Едігна дуже хотіла втекти з Парижа, бо її сильно вабив Київ — місто діда, князя Ярослава. Тим часом у Франції внучка Ярослава і донька Генріха І отримала чудову освіту при дворі. Але дівчина була гордої вдачі — й відмовилася від примусового шлюбу. І все-таки втекла!





Згідно з легендами, Едігна, подорожуючи, поселилася в дуплі старої липи. І нібито прожила там майже три десятиліття. Як черниця в келії. Попри все, Едігна впродовж свого складного життя навчала дітей, залучала людей до християнської віри. У 1060 році римо-католицька церква проголосила її блаженною.



Також у спектаклі порушили питання гендерної рівності, захисту прав жінок.



Роль Анни Київської блискуче виконала Ірма Вітовська, саму ж Едігну зіграла Анастасія Блажчук. Cвої голоси для головних ролей подарували Остап Ступка, Федір Стригун, Євген Нищук, Тарас Компаніченко.





Мистецький проект, створений режисером-постановником Федором Баландіним, нікого не залишив байдужим. Як і у Києві, у Луцьку мультимедійна вистава про онуку князя Ярослава Мудрого викликала лише найкращі враження та емоції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День міста лучани та гості славного Лучеська мали унікальну нагоду переглянути виставу “Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І”.Це історично-міфологічний мультимедійний перформанс за участю українських театральних зірок, літературною основою якого стала драматична поема українського автора. Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Від усієї громади Києва та команди фестивалю “Anne de Kyiv Fest” представникам нашого міста вручили подарунок - пам’ятник Анні Київській, який встановлено у Києві та інших європейських містах. Цей пам’ятник стане окрасою одного із луцьких скверів.У виставі розгортається історія внучки Ярослава Мудрого — Едігни — надзвичайна, насичена і карколомними пригодами, і яскравою міфологією, що нагромадилася за століття. Переказують, що Едігна дуже хотіла втекти з Парижа, бо її сильно вабив Київ — місто діда, князя Ярослава. Тим часом у Франції внучка Ярослава і донька Генріха І отримала чудову освіту при дворі. Але дівчина була гордої вдачі — й відмовилася від примусового шлюбу. І все-таки втекла!Згідно з легендами, Едігна, подорожуючи, поселилася в дуплі старої липи. І нібито прожила там майже три десятиліття. Як черниця в келії. Попри все, Едігна впродовж свого складного життя навчала дітей, залучала людей до християнської віри. У 1060 році римо-католицька церква проголосила її блаженною.Також у спектаклі порушили питання гендерної рівності, захисту прав жінок.Роль Анни Київської блискуче виконала, саму ж Едігну зіграла. Cвої голоси для головних ролей подарувалиМистецький проект, створений режисером-постановником, нікого не залишив байдужим. Як і у Києві, у Луцьку мультимедійна вистава про онуку князя Ярослава Мудрого викликала лише найкращі враження та емоції.

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