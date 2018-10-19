вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі біля АЗС вночі горіли електрокабелі. ВІДЕО

У Володимирі біля АЗС вночі горіли електрокабелі. ВІДЕО
У ніч 8-го вересня читачі БУГу, проходячи повз АЗС «Укр-Петроль», що на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському, побачили як палають електрокабелі.

Вогонь, я помітили, був на тому місці, де нещодавно авто збило електроопору з вуличним освітленням.

Як повідомили БУГу, мережа належить КП «Полігон».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АЗС, Володимир-Волинський, вогонь, електрокабелі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Кульок на голову і били струмом»: звільнений політв’язень Кремля розповів про тортури у СІЗО
Сьогодні, 12:10
На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти
Сьогодні, 11:45
У Володимирі біля АЗС вночі горіли електрокабелі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
Б'ють рибалок і ставлять сітки: на волинському озері промишляють зухвалі браконьєри. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
Сьогодні, 10:36
Схожі новини
У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя У Володимирі штрафуватимуть паліїв листя
19 жовтень, 2018, 19:02
На Волинь привезуть Вифлеємський вогонь На Волинь привезуть Вифлеємський вогонь
15 грудень, 2014, 21:00
На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти
Сьогодні, 11:45
У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність У волинській гімназії зібрали понад 9 тисяч гривень на благодійність
06 вересень, 19:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кульок на голову і били струмом»: звільнений політв’язень Кремля розповів про тортури у СІЗО
Сьогодні, 12:10
 0
На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти
Сьогодні, 11:45
 0
У Володимирі біля АЗС вночі горіли електрокабелі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
Б'ють рибалок і ставлять сітки: на волинському озері промишляють зухвалі браконьєри. ВІДЕО
Сьогодні, 10:52
 0
У Луцьку стартував масовий легкоатлетичний забіг. ФОТО
Сьогодні, 10:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿