У Володимирі біля АЗС вночі горіли електрокабелі. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
У ніч 8-го вересня читачі БУГу, проходячи повз АЗС «Укр-Петроль», що на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському, побачили як палають електрокабелі.
Вогонь, я помітили, був на тому місці, де нещодавно авто збило електроопору з вуличним освітленням.
Як повідомили БУГу, мережа належить КП «Полігон».
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Вогонь, я помітили, був на тому місці, де нещодавно авто збило електроопору з вуличним освітленням.
Як повідомили БУГу, мережа належить КП «Полігон».
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