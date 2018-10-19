У Володимирі біля АЗС вночі горіли електрокабелі. ВІДЕО





Вогонь, я помітили, був на тому місці, де нещодавно



Як повідомили БУГу, мережа належить КП «Полігон».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч 8-го вересня читачі БУГу , проходячи повз АЗС «Укр-Петроль», що на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському, побачили як палають електрокабелі.Вогонь, я помітили, був на тому місці, де нещодавно авто збило електроопору з вуличним освітленням.Як повідомили БУГу, мережа належить КП «Полігон».

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