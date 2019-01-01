На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти
Сьогодні, 11:45
На днях співробітники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС України у Волинській області здійснили фарбування люків міських пожежних гідрантів у червоний колір.
Про це інформує БУГ.
Це зроблено для того, щоб уникнути блокування люків водіями транспортних засобів, адже у випадку пожежі рятувальники не зможуть забрати воду з гідрантів міської мережі зовнішнього протипожежного водопостачання.
Це вплине на час ліквідації пожежі, може призвети до трагічних наслідків.
“У Володимирі-Волинському таких гідрантів 89, у районі – 115”, – зазначив Олександр Богуцький, начальник караулу.
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Про це інформує БУГ.
Це зроблено для того, щоб уникнути блокування люків водіями транспортних засобів, адже у випадку пожежі рятувальники не зможуть забрати воду з гідрантів міської мережі зовнішнього протипожежного водопостачання.
Це вплине на час ліквідації пожежі, може призвети до трагічних наслідків.
“У Володимирі-Волинському таких гідрантів 89, у районі – 115”, – зазначив Олександр Богуцький, начальник караулу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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