На червоних люках – не паркуватись: у місті на Волині рятувальники позначили пожежні гідранти





Про це інформує



Це зроблено для того, щоб уникнути блокування люків водіями транспортних засобів, адже у випадку пожежі рятувальники не зможуть забрати воду з гідрантів міської мережі зовнішнього протипожежного водопостачання.





Це вплине на час ліквідації пожежі, може призвети до трагічних наслідків.







“У Володимирі-Волинському таких гідрантів 89, у районі – 115”, – зазначив Олександр Богуцький, начальник караулу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На днях співробітники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Володимир-Волинський Управління ДСНС України у Волинській області здійснили фарбування люків міських пожежних гідрантів у червоний колір.Про це інформує БУГ Це зроблено для того, щоб уникнути блокування люків водіями транспортних засобів, адже у випадку пожежі рятувальники не зможуть забрати воду з гідрантів міської мережі зовнішнього протипожежного водопостачання.Це вплине на час ліквідації пожежі, може призвети до трагічних наслідків.“У Володимирі-Волинському таких гідрантів 89, у районі – 115”, – зазначив, начальник караулу.

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