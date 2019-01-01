«Кульок на голову і били струмом»: звільнений політв’язень Кремля розповів про тортури у СІЗО

Миколи Карпюка, багатьох ув’язнених у Росії піддають тортурам, вибиваючи зізнання.



Про це інформує видання



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“У Владикавказі … когось виводять, починають закривати йому голову кульком і звук скотчу – людину вивозять на тортури. А потім її привозять в сусідню камеру, а звукоізоляція там дуже паршива, її приковують наручниками, ставлять на коліна, і цей крик мента: “На коліна! Не спати”, – розповів Карпюк.



За його словами, “цей нещасний стогне, просить:”Дайте мені папір, я напишу все, що від мене треба. Дайте мені поспати“. Це найстрашніше, я це не забуду ніколи”.



На уточнення журналіста, чи піддавався він сам подібним тортурам, Карпюк визнав, що його вивозили на подібні “допити” чотири ночі поспіль.



“Підключали електричний струм … Але, коли сам переносиш – це одна справа, а коли чуєш, як знущаються над іншими – це набагато складніше“, – додав Карпюк.



Також він розповів, що Станіслав Клих – інший українець, якого росіяни “судили” разом з Карпюком, знаходиться “в дуже важкому психологічному стані”.



“Будьте з ним обережні, він дуже агресивний. Те, що я переніс – це одна справа. А якби ви побачили, що відбувається зі Станіславом, коли у нього всі коліна, лікті просто здерті. У порівнянні з тим, що він пережив, мене, можна сказати, навіть не катували”, – запевнив українець.



Також Карпюка запитали про його плани на майбутнє, і той зазначив, що має намір провести час, що залишився у нього час з користю для Батьківщини.



“Оскільки мені не так багато залишилося, я багато життя прожив, то хочеться прожити з максимальною користю і ефектом для України”, – підкреслив звільнений українець.



Нагадаємо, що Миколу Карпюка та Станіслава Клиха російський “суд” у 2016 році засудив до 22,5 і 20 років ув’язнення – їх звинувачували в убивствах російських громадян під час чеченської війни.



У суді обидва заявили, що свідчення у них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім’єю, але свою провину вони так і не визнали. Клих відбував термін в Челябінській області, а Карпюк – у Володимирській області РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами звільненого політв'язня, багатьох ув’язнених у Росії піддають тортурам, вибиваючи зізнання.Про це інформує видання Сьогодні Після масштабного обміну полоненими звільнений в’язень Кремля Микола Карпюк зізнався, що найстрашнішим його спогадом стало перебування в СІЗО Владикавказу. Про це він заявив журналістам в аеропорту “Бориспіль”.“У Владикавказі … когось виводять, починають закривати йому голову кульком і звук скотчу – людину вивозять на тортури. А потім її привозять в сусідню камеру, а звукоізоляція там дуже паршива, її приковують наручниками, ставлять на коліна, і цей крик мента: “На коліна! Не спати”, – розповів Карпюк.За його словами, “цей нещасний стогне, просить:”Дайте мені папір, я напишу все, що від мене треба. Дайте мені поспати“. Це найстрашніше, я це не забуду ніколи”.На уточнення журналіста, чи піддавався він сам подібним тортурам, Карпюк визнав, що його вивозили на подібні “допити” чотири ночі поспіль.“Підключали електричний струм … Але, коли сам переносиш – це одна справа, а коли чуєш, як знущаються над іншими – це набагато складніше“, – додав Карпюк.Також він розповів, що– інший українець, якого росіяни “судили” разом з Карпюком, знаходиться “в дуже важкому психологічному стані”.“Будьте з ним обережні, він дуже агресивний. Те, що я переніс – це одна справа. А якби ви побачили, що відбувається зі Станіславом, коли у нього всі коліна, лікті просто здерті. У порівнянні з тим, що він пережив, мене, можна сказати, навіть не катували”, – запевнив українець.Також Карпюка запитали про його плани на майбутнє, і той зазначив, що має намір провести час, що залишився у нього час з користю для Батьківщини.“Оскільки мені не так багато залишилося, я багато життя прожив, то хочеться прожити з максимальною користю і ефектом для України”, – підкреслив звільнений українець.Нагадаємо, що Миколу Карпюка та Станіслава Клиха російський “суд” у 2016 році засудив до 22,5 і 20 років ув’язнення – їх звинувачували в убивствах російських громадян під час чеченської війни.У суді обидва заявили, що свідчення у них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім’єю, але свою провину вони так і не визнали. Клих відбував термін в Челябінській області, а Карпюк – у Володимирській області РФ.

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