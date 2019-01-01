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У місті на Волині встановили інклюзивну гойдалку. ФОТО

У місті на Волині встановили інклюзивну гойдалку. ФОТО
На подвір'ї Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату Волинської обласної ради з'явилася нова незвична гойдалка. Вона призначена для дітей з інвалідністю.

Про це Район.Рожище розповів керівник волонтерської групи благодійного фонду «Слава» Олександр Кваша.

«У навчально-реабілітаційному центрі в місті Рожище з'явився новий елемент до раніше встанленого майданчика – гойдалка з пандусом для діток на візках. Тут навчаються дітки з важкими розладами опорно-рухового апарату, прогулянки та відпочинок мають бути доступними і для них. Така тенденція до встановлення майданчиків для особливих діток лише набирає обертів, а у нас вперше. Дякуюємо небайдужим людям за допомогу та участь», – каже волонтер.

У місті на Волині встановили інклюзивну гойдалку. ФОТО
У місті на Волині встановили інклюзивну гойдалку. ФОТО

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Теги: Рожище, реабілітаційний центр, інклюзивна гойдалка
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