У місті на Волині встановили інклюзивну гойдалку. ФОТО
Сьогодні, 12:50
На подвір'ї Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату Волинської обласної ради з'явилася нова незвична гойдалка. Вона призначена для дітей з інвалідністю.
Про це Район.Рожище розповів керівник волонтерської групи благодійного фонду «Слава» Олександр Кваша.
«У навчально-реабілітаційному центрі в місті Рожище з'явився новий елемент до раніше встанленого майданчика – гойдалка з пандусом для діток на візках. Тут навчаються дітки з важкими розладами опорно-рухового апарату, прогулянки та відпочинок мають бути доступними і для них. Така тенденція до встановлення майданчиків для особливих діток лише набирає обертів, а у нас вперше. Дякуюємо небайдужим людям за допомогу та участь», – каже волонтер.
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Про це Район.Рожище розповів керівник волонтерської групи благодійного фонду «Слава» Олександр Кваша.
«У навчально-реабілітаційному центрі в місті Рожище з'явився новий елемент до раніше встанленого майданчика – гойдалка з пандусом для діток на візках. Тут навчаються дітки з важкими розладами опорно-рухового апарату, прогулянки та відпочинок мають бути доступними і для них. Така тенденція до встановлення майданчиків для особливих діток лише набирає обертів, а у нас вперше. Дякуюємо небайдужим людям за допомогу та участь», – каже волонтер.
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