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Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО

Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
У суботу, 7 вересня, Луцьк візначив 934-у річницю та 590-у річницю з'їзду європейських монархів.

Уже традиційно святкові заходи розпочалися із урочистого прийому представників офіційних делегацій. До нашого міста завітали 11 іноземних делегацій з Польщі, Литви, Німеччини - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Привітати з Днем міста лучан приїхали й наші українські партнери з Тернополя, Ужгорода, Одеси, Дубна, Острога, Волновахи, Вараша, Ковеля, Нововолинська, Володимира-Волинського, Княгининка.

Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт привітав гостей у Луцьку. Він зауважив, надзвичайно приємно, що така кількість гостей завітала, аби спільно з лучанами відзначити 934-у річницю Дня міста та 590-у річницю з'їзду європейських монархів.

“Сьогодні наше спільне свято. Ми - місто молоде, нам усього 934 роки з моменту першої писемної згадки. Наша історія насичена різними подіями. Ми були столицею Волинсько-Галицького князівства. Ми були однією зі столиць Великого Литовського князівства. Але себе знайшли як столиця Волині. Сьогодні ми з великим піднесенням зустрічаємо друзів. У цьому світі не можливо жити, не маючи друзів, партнерів. Ми високо цінуємо вашу дружбу і бажання підтримати у різні моменти. Приємно, що завітали на наш День народження. Ви побачите зміни, які відбулися у нашому місті. Ви побачите, чого за рік ми досягли. Підкажете нам, де ще можна щось змінити і досягти успіху. Ми хочемо, аби ви відчули, що ми щирі і відкриті до спілкування. Зробимо все, щоб вам сподобалося”, - додав він.

Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО

Потому представники делегацій також привітали керівників міста та лучан зі святом і вручили подарунки.

Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО
Привітати лучан з Днем міста приїхали 11 іноземних делегацій. ФОТО

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Теги: День міста, Луцьк, делегації, привітання, подарунки
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