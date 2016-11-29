Внаслідок автотрощі у Запорізькій області 4 особи загинули, 4 – у лікарні. ФОТО





В результаті аварії чотири особи загинули, чотири - з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. Відкрито кримінальне провадження, -



8 вересня близько 01:30 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на 403км автошляху «Харків-Симферополь».



Поліцейськими попередньо встановлено, що водій автомобіля «Fiat Doblo» виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2104», що рухався в зустрічному напрямку.





Внаслідок аварії водій автомобіля «ВАЗ», мешканець Мелітопольського району 1983 року народження, та його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, та громадянка Туреччини 1963 року народження, померли на місці події. Водій автомобіля «Фіат», військовослужбовець 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер.





Чотири пасажири автомобіля «ВАЗ» - двоє малолітніх дітей, мешканці Мелітопольського району 2010 та 2011 років народження, та двоє громадян Туреччини, жінки 1972 та 1982 років народження, госпіталізовані до лікарні.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мелітопольському районі водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з іншим легковим транспортним засобом.В результаті аварії чотири особи загинули, чотири - з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні. Відкрито кримінальне провадження, - повідомляє ГУНП у Запорізькій області.8 вересня близько 01:30 до Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на 403км автошляху «Харків-Симферополь».Поліцейськими попередньо встановлено, що водій автомобіля «Fiat Doblo» виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2104», що рухався в зустрічному напрямку.Внаслідок аварії водій автомобіля «ВАЗ», мешканець Мелітопольського району 1983 року народження, та його дві пасажирки, мешканка Мелітопольського району, 1953 року народження, та громадянка Туреччини 1963 року народження, померли на місці події. Водій автомобіля «Фіат», військовослужбовець 1984 року народження, був доставлений до лікарні, де від отриманих травм помер.Чотири пасажири автомобіля «ВАЗ» - двоє малолітніх дітей, мешканці Мелітопольського району 2010 та 2011 років народження, та двоє громадян Туреччини, жінки 1972 та 1982 років народження, госпіталізовані до лікарні.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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