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У річці на Волині знову гине риба. ФОТО

У річці на Волині знову гине риба. ФОТО
Жителі Ковельщини вкотре повідомляють про те, що у річці Турія гине риба.

Чергові фото та відеодокази на своїй сторінці у facebook оприлюднив Андрій Рубіновський.

"Ось наша екологія. Нашій владі до одного місця риба здихає", - написав користувач.



Нагадаємо, що за результатами досліджень лабораторії Волинського обласного центру, які були проведені у серпні, були високими показники бактеріологічного забруднення води пляжів річки Турія.

Окрім того, жителька Ковеля нещодавно написала, що річка перетворюється на болото.


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Теги: Турія, річка, риба, загибель, болото, вода, забруднення
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