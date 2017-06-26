У річці на Волині знову гине риба. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Жителі Ковельщини вкотре повідомляють про те, що у річці Турія гине риба.
Чергові фото та відеодокази на своїй сторінці у facebook оприлюднив Андрій Рубіновський.
"Ось наша екологія. Нашій владі до одного місця риба здихає", - написав користувач.
Нагадаємо, що за результатами досліджень лабораторії Волинського обласного центру, які були проведені у серпні, були високими показники бактеріологічного забруднення води пляжів річки Турія.
Окрім того, жителька Ковеля нещодавно написала, що річка перетворюється на болото.
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Чергові фото та відеодокази на своїй сторінці у facebook оприлюднив Андрій Рубіновський.
"Ось наша екологія. Нашій владі до одного місця риба здихає", - написав користувач.
Нагадаємо, що за результатами досліджень лабораторії Волинського обласного центру, які були проведені у серпні, були високими показники бактеріологічного забруднення води пляжів річки Турія.
Окрім того, жителька Ковеля нещодавно написала, що річка перетворюється на болото.
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