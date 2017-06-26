У річці на Волині знову гине риба. ФОТО





Чергові фото та відеодокази на своїй сторінці у Андрій Рубіновський.



"Ось наша екологія. Нашій владі до одного місця риба здихає", - написав користувач.







Нагадаємо, що за результатами досліджень лабораторії Волинського обласного центру, які були проведені у серпні, були



Окрім того, жителька Ковеля нещодавно написала, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Ковельщини вкотре повідомляють про те, що у річці Турія гине риба.Чергові фото та відеодокази на своїй сторінці у facebook оприлюднив"Ось наша екологія. Нашій владі до одного місця риба здихає", - написав користувач.Нагадаємо, що за результатами досліджень лабораторії Волинського обласного центру, які були проведені у серпні, були високими показники бактеріологічного забруднення води пляжів річки Турія.Окрім того, жителька Ковеля нещодавно написала, що річка перетворюється на болото

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