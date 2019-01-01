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У громаді поблизу Луцька будуть вчитися розвивати агротуризм

У громаді поблизу Луцька будуть вчитися розвивати агротуризм
Підгайцівська ОТГ подала заявку на участь у проєкті «Використання польського досвіду для підтримки розвитку агротуристичних послуг у Волинській області».

Про це інформують на сайті громади.

Від керівництва проєкту Підгайцівська сільська рада отримала завдання скласти орієнтовний туристичний маршрут, над яким, станом на сьогодні, громада готова розпочати працювати.

Фахівцями сільради був напрацьований такий маршрут, після презентації якого Підгайцівська ОТГ була відібрана для подальшої участі в проєкті.

Відтак, команду розробників запросили на перший захід, який заплановано провести для відібраної цільової групи. Це триденна поїздка (6-8 вересня) на господарства Польщі та ознайомлення з їхніми туристичними маршрутами.

Представники громади їдуть вивчати досвід агротуризму по-польськи.

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Теги: Підгайцівська ОТГ, громада, агротуризм
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