Мешканці Нововолинська відстоюють свою вулицю, яка руйнується через будівництво парковки





5-го вересня люди розповіли журналістам



Детальніше – у відео:





Нагадаємо, жителі вулиці Дорогиничівської 16-го травня звернулися до міської влади з проханням зупинити будівництво. Розповіли, що щебінь возять їхньою вулицею до колишнього ЖЕКу №1, важка техніка руйнує асфальт, який поклали в 2018 році. Дорога йде з траси по Луцькій і на їхню думку ця вуличка не передбачена для такого руху.



Поява парковки має “розвантажити” рух по бульвару Шевченка та вулиці Героїв АТО, адже в “ринкові дні” водії масово порушують правила дорожнього руху та лишають автомобілі, де заманеться.





На території є приватна ділянка. На зборах в міській раді обговорювалося питання будівництва стоянки за присутності власника та мешканців Дорогиничівської. Він не планує поки будуватися, тому місце мають лишити та засипати матеріалом.





Як розповідав міський голова Нововолинська своїм журналістам, парковка до 10-го вересня запрацює: асфальт покладуть лише на частині великої території, все інше (приватну ділянку) планують засипати матеріалом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську біля центрального ринку облаштовують парковку. Мешканці вулиці Дорогиничівської від початку робіт, які стартували в травні, невдоволені, що дорогу біля їх будинків зробили проїзною, руйнують асфальт та лишають безлад.5-го вересня люди розповіли журналістам БУГу , що вулицею, яка виходить на трасу, “літають” автомобілі, знаків для обмеження швидкості не встановили. Мешканці зверталися в поліцію з проханням облаштувати “лежачі поліцейських”, та їм відмовили, бо немає підстав. Жителів також хвилює безлад, відсутність тротуарів і те, що нову дорогу вже встигли зіпсувати.Детальніше – у відео:Нагадаємо, жителі вулиці Дорогиничівської 16-го травня звернулися до міської влади з проханням зупинити будівництво. Розповіли, що щебінь возять їхньою вулицею до колишнього ЖЕКу №1, важка техніка руйнує асфальт, який поклали в 2018 році. Дорога йде з траси по Луцькій і на їхню думку ця вуличка не передбачена для такого руху.Поява парковки має “розвантажити” рух по бульвару Шевченка та вулиці Героїв АТО, адже в “ринкові дні” водії масово порушують правила дорожнього руху та лишають автомобілі, де заманеться.На території є приватна ділянка. На зборах в міській раді обговорювалося питання будівництва стоянки за присутності власника та мешканців Дорогиничівської. Він не планує поки будуватися, тому місце мають лишити та засипати матеріалом.Як розповідав міський голова Нововолинська своїм журналістам, парковка до 10-го вересня запрацює: асфальт покладуть лише на частині великої території, все інше (приватну ділянку) планують засипати матеріалом.

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