Рівненські рятувальники визволили лебедів, які заплутались у рибальських сітях. ВІДЕО





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Птахи не могли самостійно виплутатися. Поруч із лебедями, що опинилися у пастці перебувала зграя інших лебедів, що пильно спостерігали та явно нервували за намаганнями бідних птахів вибратися із пастки.



До місця події прибули бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру. Рятувальники на надувному човні дісталися до птахів та обережно їх звільнили. Лебеді попрямували до своєї зграї.



До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників.







Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 8 вересня, о 12:10 на спецлінію “101” від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що у рибальських сітях на колишньому торф’яному кар’єрі поблизу міста Сарни заплуталися два лебеді.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.Птахи не могли самостійно виплутатися. Поруч із лебедями, що опинилися у пастці перебувала зграя інших лебедів, що пильно спостерігали та явно нервували за намаганнями бідних птахів вибратися із пастки.До місця події прибули бійці 8-ї державної пожежно-рятувальної частини районного центру. Рятувальники на надувному човні дісталися до птахів та обережно їх звільнили. Лебеді попрямували до своєї зграї.До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників.

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