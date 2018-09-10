Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:45
У неділю, 8 вересня, у Луцьку відбувся "Dmytruk Luchesk Half Marathon", участь в якому взяли близько 800 бігунів.
Для учасників забігу підготували три дистанції - на 6, 9 та 21 кілометр. Найменші легкоатлети також могли спробувати свої сили у забігах на 100, 500 та 1000 метрів.
Цього року організатори напівмарафону дещо змінили маршрути, зокрема, включили Замок Любарта та Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Зрештою, маршрут у 6 кілометрів першим здолав львів'янин Володимир Швець, а з ним трійку лідерів розділили Максим Пасальський з Володимира-Волинського та лучанин Володимир Табачук.
На дистанції у 9 кілометрів першим прибіг лучанин Віталій Петришин, друге місце посів Василь Кондрачук з Рівненщини, а "бронзу" взяв лучани Віктор Юшак.
А першими, хто здолав напівмарафонську дистанцію у 21 кілометр стали лучанин Сергій Оксенюк, лучанин Григорій Хомич та Андрій Лапко з Івано-Франківська.
До слова усіх учасників забігу нагородили пам'ятними медалями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Для учасників забігу підготували три дистанції - на 6, 9 та 21 кілометр. Найменші легкоатлети також могли спробувати свої сили у забігах на 100, 500 та 1000 метрів.
Цього року організатори напівмарафону дещо змінили маршрути, зокрема, включили Замок Любарта та Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Зрештою, маршрут у 6 кілометрів першим здолав львів'янин Володимир Швець, а з ним трійку лідерів розділили Максим Пасальський з Володимира-Волинського та лучанин Володимир Табачук.
На дистанції у 9 кілометрів першим прибіг лучанин Віталій Петришин, друге місце посів Василь Кондрачук з Рівненщини, а "бронзу" взяв лучани Віктор Юшак.
А першими, хто здолав напівмарафонську дистанцію у 21 кілометр стали лучанин Сергій Оксенюк, лучанин Григорій Хомич та Андрій Лапко з Івано-Франківська.
До слова усіх учасників забігу нагородили пам'ятними медалями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:45
В Україні вшановують роковини депортації західних українців
Сьогодні, 17:54
Деякі вулиці Луцька – без світла через аварію
Сьогодні, 17:30
Вночі у Луцькому замку ожив дух середньовіччя. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 17:09
У громаді поблизу Луцька будуть вчитися розвивати агротуризм
Сьогодні, 16:45
Медіа