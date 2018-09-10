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Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
У неділю, 8 вересня, у Луцьку відбувся "Dmytruk Luchesk Half Marathon", участь в якому взяли близько 800 бігунів.

Для учасників забігу підготували три дистанції - на 6, 9 та 21 кілометр. Найменші легкоатлети також могли спробувати свої сили у забігах на 100, 500 та 1000 метрів.

Цього року організатори напівмарафону дещо змінили маршрути, зокрема, включили Замок Любарта та Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Зрештою, маршрут у 6 кілометрів першим здолав львів'янин Володимир Швець, а з ним трійку лідерів розділили Максим Пасальський з Володимира-Волинського та лучанин Володимир Табачук.

На дистанції у 9 кілометрів першим прибіг лучанин Віталій Петришин, друге місце посів Василь Кондрачук з Рівненщини, а "бронзу" взяв лучани Віктор Юшак.

А першими, хто здолав напівмарафонську дистанцію у 21 кілометр стали лучанин Сергій Оксенюк, лучанин Григорій Хомич та Андрій Лапко з Івано-Франківська.

До слова усіх учасників забігу нагородили пам'ятними медалями.

Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: напівмарафон, забіг, змагання, Dmytruk Luchesk Half Marathon
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