Петиція: Зеленського просять звільнити новопризначеного міністра освіти

Анну Новосад.



Відповідне звернення зареєстрував Ігор Ховряк 5 вересня, передає



“Відправити у відставку міністра освіти Анну Новосад за некомпетентність при виконанні службових обов’язків. Зокрема, допущення нецензурних слів у підручниках української мови”, – йдеться в тексті петиції.



Наразі триває збір підписів, станом на 8 вересня петиція зібрала 42 голоси з 25 тисяч необхідних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Президента почався збір підписів під петицією з проханням відправити у відставку міністра освіти і науки УкраїниВідповідне звернення зареєстрував5 вересня, передає ІА "Конкурент" “Відправити у відставку міністра освіти Анну Новосад за некомпетентність при виконанні службових обов’язків. Зокрема, допущення нецензурних слів у підручниках української мови”, – йдеться в тексті петиції.Наразі триває збір підписів, станом на 8 вересня петиція зібрала 42 голоси з 25 тисяч необхідних.

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