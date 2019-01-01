Петиція: Зеленського просять звільнити новопризначеного міністра освіти
Сьогодні, 19:10
На сайті Президента почався збір підписів під петицією з проханням відправити у відставку міністра освіти і науки України Анну Новосад.
Відповідне звернення зареєстрував Ігор Ховряк 5 вересня, передає ІА "Конкурент".
“Відправити у відставку міністра освіти Анну Новосад за некомпетентність при виконанні службових обов’язків. Зокрема, допущення нецензурних слів у підручниках української мови”, – йдеться в тексті петиції.
Наразі триває збір підписів, станом на 8 вересня петиція зібрала 42 голоси з 25 тисяч необхідних.
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Відповідне звернення зареєстрував Ігор Ховряк 5 вересня, передає ІА "Конкурент".
“Відправити у відставку міністра освіти Анну Новосад за некомпетентність при виконанні службових обов’язків. Зокрема, допущення нецензурних слів у підручниках української мови”, – йдеться в тексті петиції.
Наразі триває збір підписів, станом на 8 вересня петиція зібрала 42 голоси з 25 тисяч необхідних.
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