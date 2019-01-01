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Петиція: Зеленського просять звільнити новопризначеного міністра освіти

Петиція: Зеленського просять звільнити новопризначеного міністра освіти
На сайті Президента почався збір підписів під петицією з проханням відправити у відставку міністра освіти і науки України Анну Новосад.

Відповідне звернення зареєстрував Ігор Ховряк 5 вересня, передає ІА "Конкурент".

“Відправити у відставку міністра освіти Анну Новосад за некомпетентність при виконанні службових обов’язків. Зокрема, допущення нецензурних слів у підручниках української мови”, – йдеться в тексті петиції.

Наразі триває збір підписів, станом на 8 вересня петиція зібрала 42 голоси з 25 тисяч необхідних.

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Теги: петиція, міністр освіти, Анна Новосад, звільнення
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