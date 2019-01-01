Українка через суд намагається стягнути близько 65 мільйонів гривень компенсації через самогубство її чоловіка





Згодом вдова подала позов на адміністрацію домоволодіння, звинувачуючи її у недбалості. Про це повідомляє The Warsaw, передає



"Якби співробітники керуючої компанії викликали швидку допомогу, мій чоловік не скоїв би самогубство", – вважає вона.



У травні 2018 року Вероніка поїхала в Україну провідати свою родину. Олег залишився в квартирі. Кожного дня вони розмовляли по телефону, але уже 1 червня жінка повернулася до Варшави та знайшла свого чоловіка повішеним у ванній кімнаті.



У бесідах по телефону він розповідав своїй дружині, після її від’їзду, що розрізає свій одяг і викидає. Вероніка дзвонила консьєржу та просила, щоб для її чоловіка викликали швидку допомогу і поліцію. Вона розповіла про його історію з психозом, який трапився п’ятьма роками раніше.



"Після останньої розмови з Олегом, Вероніка зателефонувала консьєржу будинку. Вона попросила когось перевірити, що відбувається з її чоловіком. Співробітниця постукала в двері квартири, Олег запевнив її, що він в порядку. Мовляв, говорив виразно, логічно, не був агресивний. Дружина була негайно проінформована про те, як пройшов візит", – повідомив співробітник керуючої будинком компанії Magnus Facility Management Даріуш Августин.



Також він повідомив, що адміністратор, яка приходила в квартиру повідомила Олегу, що його дружина переживає за нього і запропонувала допомогу. В адміністрації домоволодіння в Варшаві спростовують претензії на свою адресу.



Кількома роками раніше Олег переніс важкий психоз в Донецьку. Він бігав голим по вулиці, махав дерев’яним хрестом і “кидав виклик Путіну, Святій Трійці і українським політикам”. Тоді він був доставлений в лікарню, де психіатр встановив йому діагноз: “Гострий шизофренічне психотичний розлад”. Олег пройшов лікування.



“До цих пір не було ніяких слідів захворювання, але я завжди думала, що психоз може повернутися”, – розповіла Вероніка.



Жінка вважає, що вона має право на компенсацію від адміністрації будинку.



“Вероніка розраховувала в скрутну хвилину на допомогу від професійної компанії, відповідальної за послуги консьєржа, за яку стягується плата з мешканців будинку. Справа Вероніки – це не тільки невиконання послуг, але і зневага, яка призвела до трагічних наслідків”, – повідомила її представник Ганна Борковська.



Через кілька місяців після трагедії вдова надіслала керуючому будівлею запит на спробу врегулювання. Представники Magnus Facility Management не погодилися на виплату 10 мільйонів злотих (близько 65 мільйонів гривень), які вимагала Вероніка, стверджуючи, що вся ситуація – це “чорний піар”. Потім позов про відшкодування збитку був поданий до суду.



Вежа Złota 44 є одним з найдорожчих житлових будинків в Польщі. Висота – 200 метрів, 54 поверхи. На першому поверсі знаходиться винний льох і ресепшн з послугами консьєржа. На восьмому поверсі знаходиться зона відпочинку: SPA-зона з саунами, фітнесклубом, кінозалом, який можна перетворити в симулятор гольфу, дитячу ігрову кімнату і конференц–зал. Одним з мешканців в цьому будинку є футболіст Роберт Левандовскі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Варшаві знайшли повішеного в своїй квартирі українця. Трагедія сталася в одному з найдорожчих будинків столиці Польщі. Повішений чоловік раніше страждав психічним розладом.Згодом вдова подала позов на адміністрацію домоволодіння, звинувачуючи її у недбалості. Про це повідомляє The Warsaw, передає Страна "Якби співробітники керуючої компанії викликали швидку допомогу, мій чоловік не скоїв би самогубство", – вважає вона.У травні 2018 рокупоїхала в Україну провідати свою родину.залишився в квартирі. Кожного дня вони розмовляли по телефону, але уже 1 червня жінка повернулася до Варшави та знайшла свого чоловіка повішеним у ванній кімнаті.У бесідах по телефону він розповідав своїй дружині, після її від’їзду, що розрізає свій одяг і викидає. Вероніка дзвонила консьєржу та просила, щоб для її чоловіка викликали швидку допомогу і поліцію. Вона розповіла про його історію з психозом, який трапився п’ятьма роками раніше."Після останньої розмови з Олегом, Вероніка зателефонувала консьєржу будинку. Вона попросила когось перевірити, що відбувається з її чоловіком. Співробітниця постукала в двері квартири, Олег запевнив її, що він в порядку. Мовляв, говорив виразно, логічно, не був агресивний. Дружина була негайно проінформована про те, як пройшов візит", – повідомив співробітник керуючої будинком компанії Magnus Facility ManagementТакож він повідомив, що адміністратор, яка приходила в квартиру повідомила Олегу, що його дружина переживає за нього і запропонувала допомогу. В адміністрації домоволодіння в Варшаві спростовують претензії на свою адресу.Кількома роками раніше Олег переніс важкий психоз в Донецьку. Він бігав голим по вулиці, махав дерев’яним хрестом і “кидав виклик Путіну, Святій Трійці і українським політикам”. Тоді він був доставлений в лікарню, де психіатр встановив йому діагноз: “Гострий шизофренічне психотичний розлад”. Олег пройшов лікування.“До цих пір не було ніяких слідів захворювання, але я завжди думала, що психоз може повернутися”, – розповіла Вероніка.Жінка вважає, що вона має право на компенсацію від адміністрації будинку.“Вероніка розраховувала в скрутну хвилину на допомогу від професійної компанії, відповідальної за послуги консьєржа, за яку стягується плата з мешканців будинку. Справа Вероніки – це не тільки невиконання послуг, але і зневага, яка призвела до трагічних наслідків”, – повідомила її представникЧерез кілька місяців після трагедії вдова надіслала керуючому будівлею запит на спробу врегулювання. Представники Magnus Facility Management не погодилися на виплату 10 мільйонів злотих (близько 65 мільйонів гривень), які вимагала Вероніка, стверджуючи, що вся ситуація – це “чорний піар”. Потім позов про відшкодування збитку був поданий до суду.Вежа Złota 44 є одним з найдорожчих житлових будинків в Польщі. Висота – 200 метрів, 54 поверхи. На першому поверсі знаходиться винний льох і ресепшн з послугами консьєржа. На восьмому поверсі знаходиться зона відпочинку: SPA-зона з саунами, фітнесклубом, кінозалом, який можна перетворити в симулятор гольфу, дитячу ігрову кімнату і конференц–зал. Одним з мешканців в цьому будинку є футболіст

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