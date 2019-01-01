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Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО

Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
На відстані 2-х кілометрів від польського кордону розташоване село Амбуків. Воно знаходиться у підпорядкуванні Устилузькій міській ОТГ.

Згідно з даними Вікіпедії, село засноване у 1577-му році - пише БУГ.

Устилузька міська територіальна громада була утворена в жовтні 2015-го року внаслідок об’єднання однієї міської ради і сільських рад.

Сьогодні Амбуків підпорядковується Лудинській сільській раді. Мешкає тут 215 осіб. Село розташоване на відстані 107 кілометрів від Луцька.

Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО

Вікіпедія пише, що Амбуків розташований на місці піскових навіянь, над річкою Західний Буг, що розтягнулась на 772 кілометри вздовж українсько-польського кордону. Тут були знайдені сліди поселень з неоліту і бронзової доби.

З часу створення належало Миколаю Пуславському, котрий мав у селі 5 домів, а в 1583 р. – Миколаю Грабію, який села Лудин й Амбуків за 10 домів, 4 огородники, 4 пустих поля.

Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО

Наразі початкову школу із села перенесли у село Лудин, функціонує лишень дитячий садок. До речі, наразі там йде будівництво нових будинків. Село електрифіковане, але із зв’язком там проблематично.

Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО

Мережа автоматично переходить у роумінг: хвилі спеціальної базової станції для передачі українського сигналу не завжди покривають певні частини території села, зокрема операторів Лайфцелл та Київстар. Діє фельдшерсько-акушерський пункт, працює оновлений клуб.

З осені 2018-го року в зв’язку з реорганізацією підрозділів Державної прикордонної служби України відбулося відкриття відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського прикордонного загону, який охороняє державний кордон України з Республікою Польща на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області.

Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО

У 2019-му році на дорозі Амбуків – Дарницьке – Заріччя км 10+700 – 12+300 виконано поточний середній ремонт за кошти дорожньої субвенції, замовником якої виступила Волинська ОДА.

До вашої уваги декілька світлин одного із прикордонних сіл Володимир-Волинського району.
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО


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Теги: Амбуків, село, краєвиди, Володимир-Волинський район
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