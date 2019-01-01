Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО





Згідно з даними Вікіпедії, село засноване у 1577-му році - пише



Устилузька міська територіальна громада була утворена в жовтні 2015-го року внаслідок об’єднання однієї міської ради і сільських рад.



Сьогодні Амбуків підпорядковується Лудинській сільській раді. Мешкає тут 215 осіб. Село розташоване на відстані 107 кілометрів від Луцька.





Вікіпедія пише, що Амбуків розташований на місці піскових навіянь, над річкою Західний Буг, що розтягнулась на 772 кілометри вздовж українсько-польського кордону. Тут були знайдені сліди поселень з неоліту і бронзової доби.



З часу створення належало Миколаю Пуславському, котрий мав у селі 5 домів, а в 1583 р. – Миколаю Грабію, який села Лудин й Амбуків за 10 домів, 4 огородники, 4 пустих поля.





Наразі початкову школу із села перенесли у село Лудин, функціонує лишень дитячий садок. До речі, наразі там йде будівництво нових будинків. Село електрифіковане, але із зв’язком там проблематично.





Мережа автоматично переходить у роумінг: хвилі спеціальної базової станції для передачі українського сигналу не завжди покривають певні частини території села, зокрема операторів Лайфцелл та Київстар. Діє фельдшерсько-акушерський пункт, працює оновлений клуб.



З осені 2018-го року в зв’язку з реорганізацією підрозділів Державної прикордонної служби України відбулося відкриття відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського прикордонного загону, який охороняє державний кордон України з Республікою Польща на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області.





У 2019-му році на дорозі Амбуків – Дарницьке – Заріччя км 10+700 – 12+300 виконано поточний середній ремонт за кошти дорожньої субвенції, замовником якої виступила Волинська ОДА.



До вашої уваги декілька світлин одного із прикордонних сіл Володимир-Волинського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відстані 2-х кілометрів від польського кордону розташоване село Амбуків. Воно знаходиться у підпорядкуванні Устилузькій міській ОТГ.Згідно з даними Вікіпедії, село засноване у 1577-му році - пише БУГ Устилузька міська територіальна громада була утворена в жовтні 2015-го року внаслідок об’єднання однієї міської ради і сільських рад.Сьогодні Амбуків підпорядковується Лудинській сільській раді. Мешкає тут 215 осіб. Село розташоване на відстані 107 кілометрів від Луцька.Вікіпедія пише, що Амбуків розташований на місці піскових навіянь, над річкою Західний Буг, що розтягнулась на 772 кілометри вздовж українсько-польського кордону. Тут були знайдені сліди поселень з неоліту і бронзової доби.З часу створення належало Миколаю Пуславському, котрий мав у селі 5 домів, а в 1583 р. – Миколаю Грабію, який села Лудин й Амбуків за 10 домів, 4 огородники, 4 пустих поля.Наразі початкову школу із села перенесли у село Лудин, функціонує лишень дитячий садок. До речі, наразі там йде будівництво нових будинків. Село електрифіковане, але із зв’язком там проблематично.Мережа автоматично переходить у роумінг: хвилі спеціальної базової станції для передачі українського сигналу не завжди покривають певні частини території села, зокрема операторів Лайфцелл та Київстар. Діє фельдшерсько-акушерський пункт, працює оновлений клуб.З осені 2018-го року в зв’язку з реорганізацією підрозділів Державної прикордонної служби України відбулося відкриття відділу прикордонної служби «Амбуків» Львівського прикордонного загону, який охороняє державний кордон України з Республікою Польща на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів Волинської області.У 2019-му році на дорозі Амбуків – Дарницьке – Заріччя км 10+700 – 12+300 виконано поточний середній ремонт за кошти дорожньої субвенції, замовником якої виступила Волинська ОДА.До вашої уваги декілька світлин одного із прикордонних сіл Володимир-Волинського району.

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