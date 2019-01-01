вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не впорався з керуванням: на Волині після падіння з мотоцикла госпіталізували 4 підлітків. ФОТО

Не впорався з керуванням: на Волині після падіння з мотоцикла госпіталізували 4 підлітків. ФОТО
На Камінь-Каширщині дві дівчини та двоє хлопців одночасно намагались переміщатись на одному мотоциклі: водій не впорався з керуванням — підлітків госпіталізували в реанімацію та травматологію.

За попередньою інформацією правоохоронців Камінь-Каширського відділу поліції, інцидент стався вночі близько 3 години - пише Волинська правда.

У селі Полиці на вулиці Шкільній четверо неповнолітніх осіб через порушення правил експлуатації транспортного засобу впали на проїжджій частині з мотоцикла та отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Постраждалих госпіталізували до травматологічного та реанімаційного відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.

Деталі повідомлять згодом.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мотоцикл, аварія, підлітки, госпіталізація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не впорався з керуванням: на Волині після падіння з мотоцикла госпіталізували 4 підлітків. ФОТО
Сьогодні, 20:11
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Петиція: Зеленського просять звільнити новопризначеного міністра освіти
Сьогодні, 19:10
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:45
В Україні вшановують роковини депортації західних українців
Сьогодні, 17:54
Схожі новини
В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО В аварії за участю двох мотоциклів загинули три підлітка. ФОТО
13 червень, 06:32
У Рівному локомотив збив неповнолітнього мотоцикліста. ФОТО У Рівному локомотив збив неповнолітнього мотоцикліста. ФОТО
02 вересень, 07:37
Мотоцикліст перелетів через авто – аварія на Волині. ФОТО Мотоцикліст перелетів через авто – аварія на Волині. ФОТО
26 серпень, 00:13
На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив 10-річного хлопчика На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив 10-річного хлопчика
20 серпень, 02:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не впорався з керуванням: на Волині після падіння з мотоцикла госпіталізували 4 підлітків. ФОТО
Сьогодні, 20:11
 0
Показали вечірні краєвиди Володимир-Волинського краю. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Петиція: Зеленського просять звільнити новопризначеного міністра освіти
Сьогодні, 19:10
 0
Учасники напівмарафону у Луцьку бігли за новими маршрутами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:45
 0
В Україні вшановують роковини депортації західних українців
Сьогодні, 17:54
 0
Медіа
відео
1/8
﻿