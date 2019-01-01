Не впорався з керуванням: на Волині після падіння з мотоцикла госпіталізували 4 підлітків. ФОТО





За попередньою інформацією правоохоронців Камінь-Каширського відділу поліції, інцидент стався вночі близько 3 години - пише Волинська правда.



У селі Полиці на вулиці Шкільній четверо неповнолітніх осіб через порушення правил експлуатації транспортного засобу впали на проїжджій частині з мотоцикла та отримали тілесні ушкодження різного ступеня.



Постраждалих госпіталізували до травматологічного та реанімаційного відділення Камінь-Каширської ЦРЛ.



Деталі повідомлять згодом.



Зображення ілюстративне

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