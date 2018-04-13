У Луцьку поему про з’їзд європейських монархів перевидали шрифтом Брайля

Віктора Гребенюка «Європа. Луцьк. 1429-й» для незрячих. Драматичну поему про з’їзд європейських монархів у Луцьку видали шрифтом Брайля. Це стало можливе завдяки співпраці Луцької міської ради з ГО «Генерація успішної дії».



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Модратором зустрічі виступила очільниці Управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська. Вона відрекомендувала присутнім автора книги Віктора Гребенюка та ініціатора видання – голову ГО «Генерація успішної дії» Віталія Ткачука. Водночас, Теліпська підкреслила значущість реалізації видання шрифтом Брайля твору про визначну подію, яка відбулася у нашому місті 1429 року. Йдеться про з’їзд європейських монархів, на якому вперше за допомогою перемови спробували вирішити ряд ключових проблем того часу.



Автор книги – член спілки християнських письменників України Віктор Гребенюк, розповів, як у 2014 році презентував книгу «Європа. Луцьк. 1429-й». Із його слів, тоді драматична поема викликала жвавий інтерес, адже розповідала у віршованій формі про маловідому подію – зустріч Великого князя Вітовта з найвищою європейською знаттю. Нині ж твір не лише не втратив актуальності, але й навпаки лише підкреслює історичний європейський вектор розвитку Луцька.



Ініціатор видання Віталій Ткачук, розповів про вдалу реалізацію, спільно із Луцькою міською радою, низки проектів, серед яких, насамперед, видрук книг, присвячених історії міста.



До речі, пан Ткачук, поділився із присутніми подальшими планами з видання літератури шрифтом Брайля та аудіокниг.



До спілкування доєднався і незрячий лучанин, вчитель історії Василь Бубенщиков, якій доповнив розповідь про передумови та наслідки з’їзду монархів цікавими фактами.



Завершилася зустріч жвавою дискусією, серед іншого, присутніх цікавили джерела, з яких черпалася інформація про з’їзд 1429 року.

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